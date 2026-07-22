Рудницкая вспомнила о "общественной шизофрении" в СССР и тайных разговорах с отцом, о которых не должен был знать никто

Исполнительница и основательница легендарного проекта "Территория А" Анжелика Рудницкая рассказала, что в период существования Советского Союза среди многих украинцев было распространено явление "общественной шизофрении", которое она испытала на собственном опыте. Тогдашняя система настолько загоняла людей в рамки, что в кругу семьи они обсуждали одни вещи, а на публике транслировали кардинально другие нарративы.

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Знаменитость до сих пор помнит тайные разговоры с отцом, который работал журналистом и всегда боролся за справедливость, где он высказывал проукраинские идеи, но запрещал кому-либо о них рассказывать. Воспоминаниями о непростых временах артистка поделилась в интервью для проекта "Зі своїми по суті".

"Людям, которые не жили в то время, очень сложно это объяснить. Но я называю этот советский период "общественной шизофренией", когда в семье тебе рассказывали одно, а публично говорили об этом не рассказывать. То есть в школе ты жил одной жизнью, а в семье у тебя была другая", – рассказала знаменитость.

По словам Анжелики Рудницкой, ярким примером такой тенденции можно назвать изменение текста стихотворения Василия Симоненко "Лебеді материнства" ее родными. В школе она учила оригинальные строки: "Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину", а вот в семье у них звучали слова: "вибрати не можна тільки Україну".

Кроме того, как вспомнила певица, из-за этой "общественной шизофрении" ей часто строго запрещали "выносить" за пределы дома даже на первый взгляд безобидные фразы. Особенно это касалось тайных разговоров с папой.

"Помню, как я была еще совсем маленькой, мы с папой рисовали какие-то рисунки. Он рисовал желтым и синим, а я всегда выбирала красный и зелёный. Люблю красный, а зеленый ему очень идет. Я папе говорила: "А почему ты всегда рисуешь желтым и синим?". А он отвечал: "Потому что это самое красивое сочетание цветов, но об этом не обязательно кому-то говорить". Родители, как могли, так и рассказывали об Украине", – отметила артистка.

Анжелика Рудницкая может назвать максимально "несоветскими" людьми и своих бабушку и дедушку. По словам певицы, по ночам они слушали по радио независимые станции "Голос Америки" или "Свободу" вместо советских новостей. Это тоже заставляли артистку держать в секрете.

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