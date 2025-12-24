Рождественская вечеринка короля: стало известно, кого Чарльз III категорически не хочет видеть на празднике, а кто сам отказался от приглашения

Король Великобритании Чарльз III готовится к традиционному рождественскому празднованию в Сандрингеме – частной усадьбе Виндзорской династии, однако в этом году список гостей снова формировался с учетом громких семейных скандалов. Часть родственников монарха не получила приглашений принципиально, еще несколько членов семьи сами решили отказаться от участия в мероприятиях.

Речь идет прежде всего о младшем брате короля – принце Эндрю – и его бывшей жене Саре Фергюсон. По данным Daily Mail, их категорически не желают видеть на рождественских празднованиях из-за длительных репутационных последствий скандалов, связанных с финансистом Джеффри Эпштейном, а также из-за новых разоблачений, появившихся в 2024-2025 годах.

Это уже второй год подряд, когда герцог Йоркский и его экс-супруга не появятся в Сандрингеме. В прошлом году они отказались от участия менее чем за две недели до Рождества после сообщений о контактах Эндрю с лицом, которое британские спецслужбы связывали с предполагаемой шпионской деятельностью. В этом году ситуация только ухудшилась после публикации электронных писем и новых материалов по делу Эпштейна, обнародованных Министерством юстиции США.

По информации прессы, Эндрю и Сара Фергюсон проведут последнее Рождество в Королевском доме, который они должны освободить в следующем году. В то же время их дочери – принцессы Беатрис и Евгения – оказались в сложной ситуации между поддержкой родителей и лояльностью к действующему монарху.

В частности, принцесса Беатрис решила избежать семейных неудобств и провести праздничный период за рубежом. Она планирует отдых на горнолыжном курорте вместе с мужем, детьми и друзьями, поэтому впервые ее младшая дочь Афина не будет праздновать Рождество в кругу королевской семьи.

Зато ситуация с принцессой Евгенией остается неопределенной. Она вместе с мужем Джеком Бруксбэнком и двумя сыновьями получила приглашение в Сандрингем, однако окончательного решения еще не приняла. В прошлом году Евгения праздновала Рождество в Португалии, где семья имеет второй дом.

В то же время рождественский прием короля Чарльза III остается одним из крупнейших по количеству гостей. Ожидается, что участие в трехдневных празднованиях примут около 39 человек. Среди них – принц и принцесса Уэльские с детьми, принц Эдвард с семьей, семья принцессы Анны, а также многочисленные представители семьи покойной принцессы Маргарет.

Отдельную часть гостей традиционно составляют родственники королевы Камиллы. В этом году в Сандрингем могут приехать ее сын Том Паркер Боулз с детьми, дочь Лаура Лопес с семьей и сестра королевы Аннабель Эллиот, которая входит в ближайшее окружение Камиллы.

Зато приглашения для принца Гарри, Меган Маркл и их детей в этом году не присылали. Несмотря на недавнюю короткую встречу отца и сына в Лондоне, вопросы безопасности и длительные семейные противоречия остаются ключевыми препятствиями для их участия в рождественских мероприятиях королевской семьи.

