Россияне взбесились, а казахи учат украинский: 'Антарктида' Птушкина произвела настоящий фурор далеко за пределами Украины

Выход документального фильма Антона Птушкина "Антарктида" на YouTube спровоцировал настоящую истерику в России и эффектный триумф украинского языка в других странах СНГ. Украинский блогер-путешественник, который сознательно отказался от миллионных российских просмотров, нанес удар по имперским амбициям Кремля, доказав, что качественный украинский контент не нуждается в русском языке и российском зрителе.

На волну дискуссий обратила внимание журналистка Ирина Ромалийская, которая опубликовала в Facebook подборку реакций из соцсети Х. Речь идет прежде всего о сообщениях российских пользователей, которые публично возмущаются тем, что Птушкин принципиально снял фильм на украинском языке.

В своей заметке Ромалийская показала несколько комментариев:

"Фирменная харизма исчезла. Какой с обучения украинскому языку профит? Украинский никогда не был и не будет международным. Ради кучки озлобленных зверенышей тем более язык учить не стоит".

"Птушкин сознательно выписался из русскоязычной сферы и теперь делает контент для двух людей с инвалидностью из-под Винницы (намек на маленькую аудиторию в Украине. – Ред.). Ну, удачи".

"Украинского я не знаю. До сих пор не понимаю этого прикола: политика политикой, но аудитория у Антона в основном из СНГ была всегда. И, вроде как, политика и человеческое, прекрасное не должны мешать друг другу".

"Я разочарован тем фактом, что он закрыл доступ для России. Ну получается, касатик (так Птушкин называл свою аудиторию. – Ред.) погрузился в политику и отвернулся от людей, которые его ждали. Птушкин, иди нах*й".

Антон Птушкин сделал свой выбор еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Он публично выразил политическую позицию и сознательно выбрал украиноязычный и проукраинский путь, поставив принципы выше популярности и финансовых возможностей, которые могла бы обеспечить российская аудитория.

Показательно, что параллельно с волной негатива из России под видео появились комментарии от зрителей из Казахстана, Узбекистана и Беларуси. Они открыто пишут, что не все понятно без знания языка, но фильм смотрят и поддерживают автора.

"Я настолько обожаю выпуски Птушкина, что готова изучать украинский. Привет из Казахстана!"

"Мне не все понятно, ведь я не знаю украинский, я из Казахстана. Однако полностью поддерживаю позицию Антона и дальше буду смотреть его на родном языке! Слава Украине!"

"Привет, Антон! Я из Узбекистана и хочу сказать, что невероятно рад твоему возвращению. Мы очень ждали этого! С нетерпением ожидаем еще больше новых выпусков – твой контент вдохновляет и всегда смотрится на одном дыхании".

"Спасибо! Белорусы могут смотреть без субтитров. P.S. Фашизм, как всегда, будет побежден".

Что известно о фильме "Антарктида"

Это документальная лента, посвященная жизни и работе участников 30-й Украинской антарктической экспедиции на станции "Академик Вернадский". Антон Птушкин собственноручно снял все этапы пути: путешествие на украинском ледоколе "Ноосфера", жизнь внутри станции, ежедневный быт и работу полярников в условиях Антарктики.

Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий отмечал, что фильм является доказательством того, что Украина имеет науку и кинодокументалистику мирового уровня. По его словам, мощные научные исследования и уникальную природу могут качественно заснять не только NASA или National Geographic, но и украинские авторы.

