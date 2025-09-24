Олег Сенцов раскрыл планы снять фильм о 'величайшем подвиге' украинских защитников: что известно

Украинский режиссер и военнослужащий Олег Сенцов, который с первых дней полномасштабного вторжения России стал на защиту Украины, поделился своими творческими планами на будущее. Он рассказал, что накопленный за время войны опыт стал мощным источником идей, и одной из главных является желание снять фильм о героической обороне "Азовстали".

В интервью для "Радио Хартии" Сенцов подчеркнул, что пережитый опыт – это не то, что хотелось бы получить, но он стал бесценным для творчества. "Впечатлений достаточно", – отметил режиссер, добавив, что есть о чем рассказать, что было "пережито, увидено и услышано".

Хотя большинство идей, по его словам, требуют времени для осмысления после победы, одна из них уже давно сформировалась в конкретный замысел.

"Из конкретных идеи есть только одна, которую еще я в 2022 году написал. Там достаточно шаблонный сценарий, это заявка на фильм "Азовсталь". Я считаю, за период широкомасштабной войны это самый большой подвиг украинских защитников, гражданского населения, и "Азовстали", и всех подразделений, которые там были", – рассказал Сенцов.

"Азовсталь" как символ украинской стойкости

Сенцов тогда провел параллели с обороной Донецкого аэропорта, которая стала символом АТО. Для него же символом нынешнего сопротивления является именно "Азовсталь".

"У меня есть товарищ, который был в это время в "Азовстали", я с ним держал связь, и это для меня личное, получается", – поделился Сенцов.

Он рассказал, что его друг был одним из первых освобожденных из плена, хотя и получил значительные психологические травмы, однако восстановился и продолжает служить. Этот личный опыт вдохновляет Сенцова и добавляет еще большей мотивации и уверенности для создания фильма.

Творческие вызовы и условия для реализации

Сенцов понимает, что такой масштабный проект потребует значительных усилий и ресурсов. Он отмечает, что снимать об "Азовстали" нужно исключительно качественно, ведь тема слишком важна, чтобы позволить себе сделать "плохое" кино.

"Плохо снимут? Чего снимать? Уже сняли кино. Снимут хорошо, тем более, чего снимать", – иронично заметил он, подчеркивая высокую планку, которую он ставит перед собой.

Режиссер четко заявил, что стремится реализовать этот проект только после победы. По его мнению, творческая рефлексия на "горячие" события возможна только для документалистов, а художественный фильм требует дистанции и времени, чтобы осмыслить и передать всю глубину трагедии и героизма.

