Россия уничтожила склад с реквизитом студии "Квартал 95": что известно о персонале. Фото и видео

В результате очередной атаки российских беспилотников было уничтожено складское помещение, где хранился реквизит студии "Квартал 95". Известно, что люди не пострадали, а на месте работают спасатели ГСЧС.

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Об этом сообщила студия "Квартал 95" в социальной сети Facebook. Несмотря на уничтожение имущества, команда продолжит работу, а все запланированные концерты состоятся.

Уничтоженное помещение использовалось для хранения большого количества декораций, костюмов и других предметов реквизита. Часть из них была связана с проектами "Квартала 95", которые создавались на протяжении последних двух десятилетий.

Для команды эти вещи имели не только материальную ценность. Каждая декорация, костюм или предмет реквизита напоминали о конкретных съемках, репетициях и концертных выступлениях.

"Вместе с ним мы потеряли большое количество декораций, костюмов и вещей, которые на протяжении двадцати лет были частью наших концертов, телевизионных шоу, фильмов и сериалов. Для кого-то это просто вещи. Для нас — часть великой истории "Квартала"", — говорится в заявлении студии.

Самое главное, что в результате атаки никто из людей не пострадал. На месте работают подразделения ГСЧС, которым команда поблагодарила за оперативность и профессиональную работу.

В студии также заявили, что уничтожение реквизита не повлияет на их дальнейшую деятельность.

"Российское оружие может уничтожить имущество. Но оно не может остановить нас. Мы продолжаем работать, придумывать новые шутки и помогать украинским защитникам. Все запланированные концерты состоятся", — сообщили в "Квартале 95".

В частности, 17 октября команда планирует встретиться со зрителями на телесъемках нового благотворительного концерта. Мероприятие "Единый Квартал" должно состояться в Национальном дворце искусств "Украина".

"С реквизитом или без него. 17 октября встретимся со зрителями на телесъемке нового благотворительного концерта", — заявили в студии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Организации Объединенных Наций рассматривают возможность перемещения гуманитарной помощи для Украины под землю. Таким образом там хотят избежать новых российских ударов после того, как войска РФ в этом году поразили 10 складов ООН, уничтожив запасы на миллионы долларов.

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