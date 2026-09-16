Россия уничтожила в Украине 10 складов ООН: гуманитарную помощь могут перенести под землю

В Организации Объединенных Наций рассматривают возможность перемещения гуманитарной помощи для Украины под землю. Таким образом там хотят избежать новых российских ударов после того, как войска РФ в этом году нанесли удары по 10 складам ООН, уничтожив запасы на миллионы долларов.

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Так, один из главных складов Всемирной организации здравоохранения, где хранились медикаменты, подвергся атаке в начале этого месяца, а другие удары уничтожили гигиенические наборы и школьные принадлежности для детей. Об этом агентству Reuters сообщил координатор системы ООН в Украине и гуманитарный координатор Матиас Шмале.

"Эти преднамеренные атаки на складские мощности – это новая тенденция последних нескольких месяцев", – сказал он после брифинга о потребностях Украины.

По словам Шмале, в ООН рассматривают возможность перемещения запасов в подземные бункеры. Организация уже сейчас откладывает закупку гуманитарной помощи до последней минуты, чтобы снизить риск ударов.

"Складывается впечатление, что линия фронта всё больше перемещается в воздух. Это означает дополнительные расходы также для налогоплательщиков, которые, в конечном итоге, оплачивают товары, доставляемые ООН и другими гуманитарными организациями", – добавил он, отметив, что такие расходы не были предусмотрены в бюджете организации на гуманитарную помощь на 2026 год в размере 2,3 млрд долларов.

ООН инвестирует в оборудование для защиты персонала, в частности в бронированные машины и устройства для обнаружения дронов. Организация рассматривает растущее количество запросов Украины на мобильные укрытия от дронов на улицах, например, возле автобусных остановок, поскольку растет число жертв среди гражданского населения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Организации Объединенных Наций выразили обеспокоенность ситуацией в Украине. Там считают, что зима 2026-2027 годов станет для нашей страны самой тяжелой за все время полномасштабной агрессии РФ.

В случае, если Россия продолжит наносить "крайне систематические" удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины, не исключена гуманитарная катастрофа.

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