Россия уничтожила квартиру беременной Miss Ukraine International: модель показала ужасные фото и рассказала, кто пострадал

В результате ночной ракетной атаки на Киев 21 июля полностью разрушена квартира украинской модели, актрисы и победительницы конкурса Miss Ukraine International 2018 Богданы (Тарасик) Жупаниной. Помещение, расположенное на втором этаже жилого дома, превратилось в воронку после прямого попадания ракеты.

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Об этом стало известно из Instagram самой Богданы, которая опубликовала фото последствий атаки и рассказала, что, к счастью, никто из ее близких не пострадал. Ее мама вовремя спустилась в укрытие, а кота удалось спасти – он сейчас находится в стационаре ветеринарной клиники.

"Квартиры у нас больше нет. На ее месте теперь просто черная дыра и пепел. Спасибо всем, кто спрашивал. Мама спаслась, потому что не пренебрегала тревогой. Котика тоже спасли, но пока он в стационаре в ветклинике", – сообщила модель.

Она также отметила, что ее семья считала второй этаж с внутреннего двора относительно безопасным, но война в очередной раз доказала, что обезопасить себя на 100% невозможно. "Какой шанс, что попадание будет на второй этаж дома с внутреннего двора? Мы думали, что минимальный. Но теперь здесь просто дыра", – добавила Богдана Жупанина.

Кто такая Богдана Жупанина

Богдана (Тарасик) Жупанина родилась в 1994 году в Кривом Роге. Училась в Центрально-Городском лицее, а затем в Киевском политехническом институте, где получила специальность "менеджмент международных проектов". В 19 лет получила титул "Королева университета", а уже в 24 – победила в конкурсе Miss Ukraine International 2018.

В финале международного конкурса красоты в Токио она вошла в топ-15 среди 77 участниц. Параллельно Богдана строит карьеру модели и актрисы: работает в рекламе, снимается в сериалах и выступает на театральной сцене. Ее можно увидеть в фильме "Віддана", сериале "Королі палат" и веб-постановке "День сім’ї".

В 2022 году она потеряла отца, который погиб на фронте. Через год вышла замуж за нардепа от "Слуги народа" Андрея Жупанина, с которым недавно обвенчалась. Сейчас супруги ждут первенца.

Что произошло в Киеве 21 июля

В ночь на 21 июля Киев оказался под массированным ракетным обстрелом. Один человек погиб, восемь ранены.

Разрушения зафиксированы в семи районах столицы. Больше всего пострадал Дарницкий район, где горели детсад, супермаркет и склады. В Шевченковском районе взрывами повреждены многоэтажка и станция метро "Лукьяновская". Также повреждения есть в Голосеевском, Соломенском, Святошинском, Оболонском и Днепровском районах.

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