Россия нацелена на невинных людей: голливудская звезда Лиев Шрайбер побывал на месте прилета в Киеве и упрекнул США

Во время визита в Киев американский актер и сценарист Лиев Шрайбер посетил Соломенский район, который серьезно пострадал от террористического удара России в ночь с 19 на 20 августа. Увидев собственными глазами последствия террористической деятельности РФ, звезда искренне признался – ему очень больно от того, что страна-агрессор постоянно атакует гражданское население.

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В то же время знаменитость выразил убеждение, что Украина сможет более эффективно противостоять вражеским обстрелам, если США возобновят активнуэ поставки ракет для системы противоракетной обороны Patriot. Свои мысли Шрайбер высказал в видео, опубликованном на странице UNITED24 в Instagram.

"Это Соломенский район. Там на заднем плане – школа. Что это подчеркивает для меня, так это реальную и насущную необходимость в противовоздушной обороне. Patriot или что-либо другое, что необходимо, чтобы остановить такие виды боеприпасов и ракет. Вы можете увидеть, сколько здесь разрушений", – сказал голливудская звезда.

Лиев Шрайбер также подчеркнул, что российский удар по Киеву баллистическими ракетами и "Цирконами" забрал жизни 15 человек, а еще как минимум 40 получили ранения. Эти ужасающие данные позволили актеру окончательно осознать – РФ нацелена на уничтожение невинных украинцев.

"То, с чем мне труднее всего смириться, – это цели. Одной из целей прошлой ночью была детская больница. И, как вы видите, по обе стороны от этой парковки – жилые дома мирных жителей. Вон там школа. Я имею в виду, это настолько очевидно, что атака направлена на гражданское население", — с грустью в голосе отметил знаменитость.

Учитывая это, Лиев Шрайбер прямо упрекнул США в недостаточном объеме поставок ракет для системы Patriot в Украину: "Безусловно, это поднимает вопрос о противовоздушной обороне и о том, насколько она жизненно необходима. И это то, что Америка предоставляла ранее. Надеюсь, мы сможем разобраться, как вновь возобновить эту программу".

Напомним, что у Лиева Шрайбера есть особая связь с Украиной — его дедушка по материнской линии был рабочим из района между Киевом и Одессой. Когда началась полномасштабная война, актер не забыл о своих корнях и сразу встал на сторону нашей страны.

Звезда приезжал во Львов в качестве волонтера, а в 2022 году стал послом фандрайзинговой платформы UNITED24 по направлению "Медицинская и гуманитарная помощь". В сентябре 2024 года Лиев Шрайбер вместе с модельером Джулией Гаарт направили 1,3 миллиона гривен на помощь украинским детям, пострадавшим от российской агрессии.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что голливудские звезды Иэн Маккеллен и Лиев Шрайбер прочитали стихи украинских героев и тронули сеть.

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