Лиев Шрайбер и Джулия Гаарт собрали впечатляющую сумму для украинских детей, пострадавших от войны

В Соединенных штатах Америки состоялось благотворительное мероприятие, которое представляло собой выставку-аукцион украинского искусства. Событие было проведено в поддержку украинских детей, пострадавших от войны. В результате 1,3 миллиона гривен были направлены в BlueCheck Ukraine – инициативу известного американского актера и режиссера Лиева Шрайбера.

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Об этом OBOZ.UA сообщили организаторы благотворительного мероприятия. Присутствовавшие имели возможность насладиться произведениями искусства, в том числе работами украинских художников из галереи "Мрія" и Rukh art Hub, а также частными экспонатами Скотта Бакстера, любезно предоставившим свое имение для мероприятия. Среди выставленных работ были шедевры таких известных художников, как Уорхол, Роден и Дали. Благотворительный вечер не только открыл гостям мир украинской культуры, но и обратил внимание на важные гуманитарные потребности.

Известная модельер и звезда шоу от Netflix My Unorthodox life Джулия Гаарт произнесла трогательную речь. Знаменитость вспомнила, как занималась доставкой карет скорой помощи в Бахмут, и отметила важность поддержки Украины в борьбе за свободу. "Существуют моменты, когда ты отдаешь себе отчет, что твое место имеет больший смысл, – отметила Гаарт. – Борьба, которая сегодня происходит в Украине, – это битва за свободу, и наша обязанность – стоять с ними!" Она также приобрела первую картину вечера под названием "В расцвете №6" от художницы-киевлянки Даши С. Кандинской.

В свою очередь, Лиев Шрайбер обратился к собравшимся с благодарностью, несмотря на отсутствие в зале: "Хотя я не мог быть там лично, ваше присутствие и ваши взносы означают для нас все. Поскольку Украина защищается от жестокого и многогранного нападения России, как никогда важно определять и укреплять украинскую культуру и идентичность. Лучшая защита от любой попытки геноцида – это широкое восприятие гуманности и культуры в его основе. Они просто борются за право на существование – воспитывать своих детей и детей своих детей украинцами".

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