Звезда Голливуда с украинскими корнями Лиев Шрайбер: украинцы храбро борются, чтобы защитить свой дом и нашу демократию

Звезда Голливуда Лиев Шрайбер – актер, режиссер и продюсер, известный прежде всего по блокбастерам "Люди Икс: Начало. Росомаха" и нескольким сериям "Крика", – по линии матери происходит из семьи с украинскими корнями. Все, что случилось на его исторической родине, актер принимает близко к сердцу. Неудивительно, что с началом крупномасштабного вторжения России в Украину он приехал во Львов, чтобы работать волонтером.

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В июле 2022 года Шрайбер стал послом благотворительной платформы UNITED24, цель которой – помочь украинцам пережить сложные времена. Благодаря этой организации были эвакуированы дети-сироты из Харьковской, Одесской, Черниговской и Днепропетровской областей – всего более 20 тысяч человек. UNITED24 также занимается психологической помощью, за которой к ее специалистам может обратиться каждый, кто в ней нуждается. Созданный актером стартап BlueCheck Ukraine оказывает финансовую поддержку ВПЛ – украинцам, которые из-за военных действий вынуждены были покинуть свои дома. В августе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский наградил Лиева Шрайбера орденом "За заслуги" III степени. Для видеопоздравления к Дню независимости в нынешнем году актер, который не говорит на украинском языке, выучил текст именно на нем, чтобы поддержать украинцев, которые "храбро борются, чтобы защитить свой дом и нашу общую демократию".

Предки из разных стран и украинский дедушка

Лиев – при рождении Лиев Айзек – Шрайбер появился на свет 4 октября 1967 года в Сан-Франциско. Его мать, художница Хезер Милгрэм, была на семь лет старше своего мужа, театрального актера и режиссера Телла Шрайбера. На момент рождения Лиева у нее уже было трое сыновей от предыдущего брака, в то время как отцу едва исполнилось 22 года и это был его первый ребенок. Украинская кровь досталась Лиеву от матери, предки которой жили в Польше, Германии и Украине – отсюда приехал в Америку ее отец, дед Шрайбера. Сегодня актер говорит, что в его непростом детстве именно украинский дедушка был той отдушиной, которая позволяла ему не отчаяться и пережить сложные моменты, в которых, к сожалению, не было недостатка. У аристократической и богатой семьи отца, происходившей из округа Бакс, тоже смешанные корни – среди его дедушек и бабушек значатся австрийцы, ирландцы, шотландцы и швейцарцы, а сам Телл окончил престижный Хэмпширский колледж и активно занимался спортом: был звездой футбола и рестлинга.

"Это его беда и его дар"

Когда мальчику исполнился год, семья переехала в коммуну в Канаде, что вскоре разрушило их жизнь. Отец, проникшись идеями свободной любви, подстрекал мать совершать вещи, которые она считала безумными. По его наущению Хезер пробовала принимать наркотики, но, побывав несколько раз в клинике с передозировкой, зареклась делать это впредь. Когда Лиеву исполнилось пять лет, родители развелись, и мать, получив опеку над своими детьми, включая младшего сына, переехала с ними в Нижний Ист-Сайд на Манхэттене. Охарактеризовать их уровень жизни в то время можно как крайнюю нищету: они жили в холодной квартире, в которой часто отключали отопление и воду, спать им приходилось на полу – на матрасах, а укрываться – собственной одеждой. Хезер, о которой Лиев говорил как о "высококультурной и эксцентричной женщине", выбивалась из сил, чтобы прокормить детей. Поскольку своим основным занятием – живописью – она заработать не могла, ей приходилось водить такси и продавать сделанных собственноручно кукол из папье-маше. Тем не менее, когда Лиеву исполнилось 16 лет, мать подарила ему мотоцикл, сказав, что, гоняя на нем, он должен вырабатывать такое качество характера, как бесстрашие. Хезер также заставляла Лиева называть себя индийскими именами, носить в повседневной жизни рубашки для йоги, в которых мальчик чувствовал себя, мягко говоря, неудобно, посещать школу-ашрам в Коннектикуте и придерживаться вегетарианской диеты. Критик Джон Лар, написавший большую статью о Шрайбере в ежедневнике New Yorker, заметил, что утрированные качества сыгранных персонажей – результат вынужденной адаптации к эксцентричности его матери, сказав: "Это его беда и его дар".

Самая дорогая вещь – образование

Матери Шрайбер обязан не только своим тонким художественным вкусом, но и в конечном счете выбором профессии. Хезер запрещала сыну смотреть цветные кинофильмы, которые считала низкопробными, настаивая на том, что по-настоящему хорошим может быть только черно-белое кино. Неудивительно, что кумиром Лиева стал Чарли Чаплин. Шрайбер настолько сильно хотел быть на него похожим, что отказался от своей мечты стать писателем, решив сделать актерскую карьеру. Необходимому, на его взгляд, мастерству он учился в престижной Королевской академии драматического искусства в Лондоне и Школе драмы в Йеле. По словам актера, образование – это самая дорогая вещь, которую он когда-либо приобретал.

Шрайбер в театре…

Актерский дебют Шрайбера состоялся на Бродвее, где он появился в небольшой роли в спектакле "В летнем доме". Теперь на его счету много ролей прежде всего в шекспировских пьесах ("Генрих V", "Гамлет", "Макбет"), что создало Лиеву репутацию актера классического репертуара, которому под силу тонкие психологические образы. Не зря в рецензии на его работу в спектакле "Цимбелин" критик назвал его игру "разоблачительной" и призвал: "Мистер Шрайбер, больше Шекспира!" За работу в спектакле "Гленгарри Глен Росс" актер получил премию "Тони".

…и в кино

Первой работой Шрайбера в кино стал провальный фильм Стива Мартина "Смесь орешков", но роль мускулистого трансвестита, которую он там сыграл, обратила на себя внимание критиков и зрителей – его запомнили как первые, так и вторые. Следующие работы Шрайбера имели отношение к так называемому независимому кино – фильмы с его участием не приносили кассовых сборов, но – как и в театре – работали на его репутацию. К тому времени как Шрайберу начали предлагать роли в мейнстримных голливудских фильмах – "Крик", "Люди Икс. Начало. Росомаха", "Вызов", "Кейт и Лео", его имя было на слуху у кинокритиков. Среди наиболее значительных работ актера роли в ремейках "Маньчжурский кандидат" с Дензелом Вашингтоном и Мерил Стрип, "Омен" с Джулией Стайлз, фильмы "Разрисованная вуаль" с Эдвардом Нортоном и Наоми Уоттс, "Город астероидов" с Томом Хэнксом, Марго Робби и Скарлетт Йоханссон, "Голда" с Хелен Миррен и "Дождливый день в Нью-Йорке" с Селеной Гомес, Тимоти Шаламе и Джудом Лоу. У Шрайбера несколько наград престижных кинофестивалей – Венецианского, Братиславского, Сан-Паулу, а также четыре номинации на "Эмми" и шесть – на "Золотой глобус".

За кадром

Шрайбер, как обладатель голоса с приятным тембром, работает не только в кадре, но и за кадром: он озвучивает документальные фильмы спортивной и исторической серии НВО, а также сериалы этой сети, кроме того, является голосом рекламы Infiniti. К закадровой работе можно отнести и режиссерскую работу Шрайбера – его дебютный фильм "Все озарено" с Элайджей Вудом вышел на экраны в 2005 году, а также телевизионную кампанию по борьбе со СПИДом, съемками которой занимался его продюсерский центр.

"Самый большой страх – остаться в старости без семьи"

У Шрайбера большая семья – четыре брата, один из которых, Пабло, тоже стал актером, и сестра. А вот прочные собственные отношения актеру пока построить не удалось. Он встречался со звездой сериала "Секс и город" Кристин Дэвис и Кейт Драйвер, сестрой британско-американской актрисы, номинантки на премию "Оскар" за фильм "Умница Уилл Хантинг" Минни Драйвер. На съемках фильма "Разрисованная вуаль" Шрайбер познакомился с британско-австралийской актрисой Наоми Уоттс, подробности отношений с которой он долго держал в тайне. СМИ несколько раз писали об их свадьбе, но, несмотря на рождение двух сыновей, Александра и Сэмюэля, официально свои отношения они так и не оформили, а осенью 2016 года стало известно о том, что актеры расстались.

В 2017 году Шрайбер начал встречаться с бывшей королевой красоты Тейлор Нейсен. В июле 2023 года пара оформила свои отношения, сыграв скромную свадьбу в своем доме на Лонг-Айленде в Нью-Йорке, а в августе у них родилась дочь, которую назвали Хезер Би. Как-то в интервью актер признался, что самый большой его страх – остаться в старости без семьи, но на сегодняшний день, учитывая наличие у него трех детей, можно сказать, что одиночество ему не грозит.