Российский комик Семен Слепаков отреагировал на террор в Украине и обратился к россиянам фразой из Библии

Российский комик Семен Слепаков, который высмеивает диктатора Владимира Путина, отреагировал на массированный террор России против Украины и гуманитарные последствия ударов по энергетической инфраструктуре. Артист обратился к россиянам, использовав библейскую цитату об ответственности за совершенные действия.

Слепаков опубликовал в InstaStories репост обращения Максима Галкина, который накануне публично говорил о катастрофической ситуации в Украине. К репосту комик добавил собственный комментарий с резкой оценкой риторики тех, кто принимает решение об ударах.

"Те, кто за этим стоят, используют безлично деловые формулировки "вымораживание", "комплекс мероприятий", "воздействие на инфраструктуру"... Я вспоминаю другие слова: "...и тогда воздаст каждому по делам его" (ΜΦ 16:27)", – прокомментировал Слепаков.

Напомним: из-за своей позиции, которая не совпадает с точкой зрения представителей власти России, Семена Слепакова признали "иностранным агентом" из-за "поддержки от иностранных источников" и высказывания против "СВО". К тому же, по данным минюста РФ, он "формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации".

Репост, который распространил Слепаков, был обращением российского шоумена Максима Галкина к мировому сообществу. В нем комик отметил гуманитарную ситуацию в Украине на фоне массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре и заявил, что страна фактически замерзает из-за паралича энергосистемы.

Он напомнил: люди вынуждены жить без света и тепла, а масштабы техногенной и гуманитарной катастрофы осознают не все. Он подчеркнул, что тысячи домов остались без электроснабжения и отопления, а жители мерзнут в собственных квартирах.

Шоумен также раскритиковал реакцию международного сообщества на войну в Украине. Галкин отметил, что в условиях, когда ненормальное постепенно становится привычным, мир все чаще игнорирует трагедию, которая происходит прямо сейчас.

Ситуация в Украине остается крайне сложной. С конца 2025 года Россия системно атакует украинскую энергосистему с целью вызвать масштабный энергетический коллапс в зимний период. В Киеве и ряде других городов сейчас значительное количество домов длительное время находится без электроснабжения и отопления. В некоторых домах температура в квартирах опускается до +3 градусов и ниже.

