Российский актер-оккупант, который играл в 'Счастливых вместе', погиб на войне в Украине

В 39 лет на войне погиб российский актер Павел Чернявский, который в свое время снимался во многих телевизионных проектах, в частности, популярном когда-то комедийном сериале "Счастливы вместе". Присоединиться к оккупантам он решил в 2025 году, подписав в декабре контракт с министерством обороны России.

По данным росмедиа, Чернявский погиб еще 3 марта 2026-го в зоне боевых действий, однако известно об этом стало только теперь. Оккупанта похоронили в городе Омск, откуда он родом.

Актерскую деятельность Павел Чернявский начал в возрасте 15 лет. Он играл в постановках различных театров в Омске, а со временем начал выступать на сценах Москвы.

Постепенно Чернявскому удалось пробиться в индустрию российского кино, поэтому он начал появляться в различных лентах: "Счастливы вместе", "След", "Дублер", "Отчаянные дольщики" и других. Одним из последних его проектов был фильм о так называемой "СВО" – "Свои. Баллада о войне".

Как отмечают росмедиа, кроме актерства, Павел Чернявский также работал ведущим на различных мероприятиях. В основном он был тамадой на свадьбах.

