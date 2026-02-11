Роскошной жизни Тимати в Европе пришел конец: ЕС выбрал наказание для путиниста, который собирался воевать с украинцами

Рэперу-путинисту Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов), который любит проводить время за пределами "любимой" России и отдыхать в Европе или Объединенных Арабских Эмиратах, придется забыть о роскошных путешествиях. Европейский Союз готовит к утверждению 20-й пакет санкций против РФ, куда попал и 42-летний исполнитель.

В Брюсселе считают, что артист, как и другие фигуранты списка, причастен к подрыву суверенитета Украины. Об этом сообщает "Радио Свобода".

ЕС обвиняет Тимати в распространении российской пропаганды. Отдельное внимание сосредоточено на том, что артист активно путешествует по европейским странам, а в январе 2025 года находился в Париже вместе с семьей. Теперь, похоже, рэпер поставит точку в таких путешествиях, ведь санкции включают замораживание всех активов в ЕС, запрет на въезд или транзит через государства Евросоюза и запрет для граждан и компаний ЕС предоставлять любые экономические ресурсы лицам, находящимся под ограничительными мерами.

Такое решение станет наказанием для Тимати за неоднократную поддержку кровавого режима Кремля. В 2022 году рэпер гордо хвастался, что находится в Москве на "своем месте" и будет развивать проекты, чтобы поднимать валовой внутренний продукт РФ. Более того, тогда он заявил о готовности стать оккупантом и идти на фронт убивать украинцев.

"Повестку пока не получал, но это вовсе не говорит о том, что ее не будет. По мобилизации, получаю множество комментариев о том, что меня мечтают увидеть в окопах, если я такой патриот, то должен доказать. Я частично сам согласен с рядом этих комментариев. Долг родине отдать придется рано или поздно всем, кто столько лет жил, развивался и получал здесь", – выдал исполнитель.

Кроме того, Тимати имеет довольно неплохие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным. В 2012, 2018 и 2024 годах рэпер был доверенным лицом главы Кремля на так называемых "выборах" и участвовал в его инаугурации. Среди других "достижений" исполнителя – поддержка аннексии украинского Крыма Россией и участие в пропагандистских мероприятиях. Из-за такой антиукраинской деятельности Служба безопасности Украины заочно сообщила Тимати о подозрении.

