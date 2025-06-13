СБУ жестко наказала Тимати, который 7 раз выступал в оккупированном Крыму и был доверенным лицом Путина

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому рэперу и продюсеру Тимуру Юнусову, более известному под сценическим псевдонимом Тимати, который откровенно поддерживает полномасштабную войну. Кроме того, что 41-летний исполнитель активно участвует в пропагандистских мероприятиях, он тесно сотрудничал с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Представители государственного органа собрали необходимую доказательную базу на исполнителя и выдвинули обвинения в нарушении статьи Уголовного кодекса Украины. Соответствующую информацию сообщили в Telegram-канале СБУ.

Согласно материалам дела, Тимати является активным участником российской пропаганды. В 2012, 2018 и 2024 годах он был доверенным лицом Путина на так называемых выборах, в частности, участвовал в инаугурации диктатора, а также в мероприятиях по случаю его "победы".

С первых дней полномасштабной войны Z-артист откровенно поддерживает российскую агрессию, а в 2014-м выступил за аннексию Крыма. Тимати минимум 7 раз незаконно приезжал на территорию полуострова, чтобы выступить с пропагандистскими концертами. Деятельность рэпера была направлена на легитимизацию оккупации Крыма.

На основании всех собранных доказательств, следователи СБУ выдвинули путинисту обвинение по ч. 2 ст. 332-1 УКУ – нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда государственным интересам, совершенное повторно.

Напомним, что в 2022 году Тимати выдал, что готов взять в руки оружие и воевать против украинцев, если ему вдруг придет повестка. Однако такое громкое заявление рэпер обнародовал не только для того, чтобы доказать свой "патриотизм", а и отбиться от нападок хейтеров. Дело в том, что когда в РФ объявили мобилизацию, пропагандист призвал российских мужчин идти на фронт, в то время как сам находился в безопасности и делился гламурными фотографиями. Пользователи сети набросились на Тимати с вопросами, докажет ли он свою "любовь к родине" на деле.

В ответ на негатив исполнитель заявил: "Относительно мобилизации, получаю множество комментариев о том, что меня мечтают увидеть в окопах, если я такой патриот, то должен доказать. Я частично сам согласен с рядом этих комментариев. Долг родине отдать придется рано или поздно всем, кто столько лет жил, развивался и получал здесь".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что СБУ объявила подозрение звезде "Кадетов" Корчевникову, который назвал войну в Украине "божьим промыслом" и рыдал в прямом эфире.

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