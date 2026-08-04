Роднянский показал редкое фото сына бывшего советника Зеленского, который "исчез" после увольнения и влюбился в одну из самых успешных женщин Украины

Украинский режиссер и продюсер Александр Роднянский поделился редкими фотографиями со своим сыном Александром Роднянским-младшим, который после увольнения с должности советника президента Владимира Зеленского практически не появляется в информационном пространстве. Публикации были посвящены его дню рождения, который пришелся на 3 августа.

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В InstaStories режиссер опубликовал два кадра. На первом Роднянский-старший сфотографировался с сыном. Фотография выглядит как семейный снимок, сделанный во время личной встречи.

На другом фото его сын позирует вместе с дочерью, которая родилась в браке с российской актрисой Яниной Студилиной. Девочка широко улыбается в камеру, а сам экономист нежно обнимает ее.

Интересной оказалась публикация общественной деятельницы и основательницы благотворительного фонда "Таблеточки" Ольги Кудиненко. Она выложила черно-белое романтическое фото, на котором сидит на коленях у Роднянского-младшего. Таким образом Кудиненко фактически подтвердила их отношения, которые ранее публично не комментировались.

Справка. Ольга Кудиненко – одна из самых известных украинских благотворительниц. В 2011 году она основала волонтерское движение "Таблеточки", а впоследствии создала одноименный фонд, который помогает детям с онкологическими заболеваниями.

За годы работы организация привлекла сотни миллионов гривен на лечение детей, а сама Кудиненко попадала в рейтинги самых влиятельных и успешных женщин Украины. В 2024 году она сообщила в интервью Money and Career, что отошла от оперативного управления фондом, сосредоточившись на новых проектах, и в настоящее время проживает в Нью-Йорке.

Сам Александр Роднянский-младший в последнее время ведет закрытый образ жизни. После ухода с поста экономического советника президента Украины он редко появляется в медиа, а личным почти не делится.

Напомним, в 2025 году Роднянский-младший откровенно рассказал о разводе с российской актрисой Яниной Студилиной. По его словам, проблемы в браке возникли ещё до полномасштабного вторжения, когда жена захотела вернуться в Россию, несмотря на то, что он строил академическую карьеру в Великобритании и США.

Окончательно их пути разошлись после начала большой войны: Студилина решила остаться в РФ, тогда как он категорически не поддержал такое решение. У бывших супругов есть общая дочь.

Ранее OBOZ.UA писал, что актеры Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин сообщили о разводе после девяти лет отношений.

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