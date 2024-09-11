Тимоти Снайдер свободно заговорил по-украински и сделал особый подарок Владимиру Зеленскому во время личной встречи

Известный историк и посол фандрейзинговой платформы UNITED24 Тимоти Снайдер приехал в Украину и поразил общественность свободным владением соловьиной во Львове. Несколько дней спустя профессор Йельского университета встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, где вручил главе государства особый подарок.

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Об этом сообщили на официальном сайте Офиса президента Украины. Со своей стороны историк отметил, что для него важно внести вклад в справедливую борьбу граждан нашей страны за свободу.

Тимоти Снайдер стал инициатором создания Института документирования и взаимодействия (INDEX) во Львове. Он прибыл на торжественное открытие заведения, где выступил с лекцией о важности сохранения опыта войны на территории нашего государства на украинском языке: "Надо документировать, потому что завтра послезавтра это не будет очевидно".

В ходе встречи с Владимиром Зеленским историк сделал ему уникальный презент. Американец подарил президенту первый экземпляр своей книги "О свободе". В основу произведения лег ряд разговоров с главой государства.

Во время личного разговора президент Украины поблагодарил профессора Йельского университета за помощь в сборе средств для программ "Безопасная земля" и "Безопасное небо", в результате которых удалось аккумулировать 3,8 млн долларов.

"Благодарю вас за работу на платформе UNITED24. Вы у нас рекордсмен – благодаря вам этот рекордный сбор, и это очень важно. Это очень помогает. Вы в разных направлениях помогали. Вы знаете, что не все послы брались за милитарное направление, и я вам очень благодарен, что вы не боялись этого", – заметил Владимир Зеленский.

По словам Тимоти Снайдера, для него как для человека очень важна поддержка, которую он оказывает Украине: "Нет вообще в жизни таких возможностей, где то, что справедливо, настолько ясно, как сейчас".

Ранее OBOZ.UA писал, что Зеленский рассказал, как родители сделали из него будущего президента Украины.

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