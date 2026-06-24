Риз Уизерспун вышла на красную дорожку с маленьким сыном, который полностью повторил образ своего отца 25-летней давности. Фотосравнение

Голливудская актриса Риз Уизерспун посетила мировую премьеру сериала Elle ("Эль") – приквела к культовому сериалу "Блондинка в законе" – вместе со своим 22-летним сыном Диконом Филиппом. Молодой человек своим образом почти полностью воссоздал внешность своего отца Райана Филиппа с премьеры оригинального фильма 2001 года.

Видео дня

OBOZ.UA расскажет об образах. Сама Уизерспун также придерживалась идеи образов в стиле "25 лет спустя" и поэтому надела розовое платье. Для мероприятия 50-летняя актриса выбрала кружевное платье с корсетным лифом, кружевными цветочными деталями и фигурным подолом, тогда как ее сын появился в классическом черном костюме с розово-фиолетовым галстуком.

Именно этот образ является чуть ли не точной копией образа Райана Филлиппа на премьере фильма "Блондинка в законе" в Лос-Анджелесе в 2001 году. Тогда актер также сопровождал Уизерспун и был одет в черный костюм с ярким розовым галстуком.

Дикон – сын Риз Уизерспун и Райана Филлиппа, которые начали встречаться в 1997 году, а поженились в 1999-м. У бывших супругов есть также дочь Ава. Несмотря на развод в 2007 году, актеры поддерживают дружеские отношения.

После окончания Нью-Йоркского университета Дикон Филипп начал развивать актерскую карьеру. В 2025 году парень снялся вместе с отцом в драматическом сериале Motorheads ("Безбашенные").

Ранее Райан Филипп признавался Us Weekly, что работа бок о бок с сыном стала для него особенным опытом.

"Были моменты, когда мы просто смотрели друг на друга и думали: "Ты можешь поверить, что мы действительно это делаем?" – рассказывал актер.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что все восемь эпизодов дебютного сезона сериала Elle появятся на платформе одновременно – 1 июля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!