Ричард Гир показал средний палец ведущей: конфуз попал в прямой эфир. Видео

Американский актер Ричард Гир удивил ведущую "Today" Саванну Гатри, когда в начале интервью показал ей средний палец. Конфуз случайно попал в прямой эфир и завирусился в сети.

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"Ты только что сделал непристойный жест на этом семейном утреннем шоу!" – сказала журналистка гостю. Как оказалось, звезда просто повторил сцену из будущего шпионского сериала "Агентство", где он сыграл одну из ролей. Трейлер шоу оборвался именно на том моменте, когда Гир должен был показать средний палец, поэтому актер решил повторить действия своего персонажа в студии "Today".

"Это то, что я сделал в фильме! – объяснил Гир. – Это то, что было в клипе!" Гатри ответила: "Так было в клипе, но мы вырезали эту часть. Но потом ты сделал это вживую!" Позже знаменитость пошутил, что он не контролировал свою руку в этот момент.

Гир – не единственная звезда, которая "плохо вела себя" в эфире утреннего шоу. Недавно певица Шер появилась в студии "Today" и позволила себе нецензурно выразиться, обсуждая свой развод с покойным бывшим мужем Сонни Боно. По словам ведущей, исполнительница "послала подальше" своего экс-любимого.

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