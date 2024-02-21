Режиссер 'Барби', лауреат Нобелевской премии, теннисистка и другие: журнал TIME выбрал женщин года

Журнал TIME объявил "Женщин 2024 года". Ежегодно в этот список попадают 12 женщин со всего мира, внесших вклад в борьбу за права человека. Одной из лауреаток, украсившей свежую обложку издания, стала режиссер фильма "Барби", писательница и сценарист Грета Гервиг.

Компанию ей составили известные артистки, ученые, предприниматели, активистки и благотворительницы. Список разместили на сайте TIME сегодня, 21 февраля.

Итак, "Женщинами года по версии журнала TIME" стали: писательница и режиссер Грета Гервиг, актриса Тараджи П. Хенсон, певица и актриса Андра Дэй, теннисистка Коко Гауфф, генеральный директор Chanel Лина Наир, историк экономики и экономистка по вопросам труда, лауреат Нобелевской премии Клаудия Голдин, соучредитель организации "Женщины за мир" Яэль Адми, основательница организации "Женщины солнца" Рим Хаджайрех, поэтесса Ада Лимон, президентка "Инициативы Надежды" Надежда Мурад, основательница проекта "Наследие Чисхольма" Жакки Пат, профессор Марлена Фейзо.

Что интересно, израильтянка Яэль Адми и палестинка Рим Хаджайрех на сайте журнала представлены обобщенно, как женщины Израиля и Палестины, требующие мира и прекращения войны.

В описании объясняют: "Две разные общественные организации мира, они собрались, чтобы потребовать прекращения "цикла кровопролития", который поглощает их общины, и возвращения их лидеров за стол переговоров для обеспечения ненасильственного разрешения их конфликта, продолжающегося десятилетиями".

Известно, что лауреаток премии "Женщина года по версии TIME" наградят на гала-вечере 5 марта в Лос-Анджелесе.

Главный исполнительный директор TIME Джессика Сибли отметила: "Женщины года по версии TIME 2024 года являются лидерами в создании более равноправного мира и осуществляют реальные изменения благодаря своим обязательствам по защите окружающей среды, правам человека, справедливому отношению ко всем людям и т.д. Мы с гордостью чествуем этих выдающихся женщин на соответствующем гала-концерте.

Как писал OBOZ.UA, Грета Гервиг ответила, планирует ли снимать вторую часть одного из главных кинохитов 2023 года "Барби". Как известно, лента стала одной из самых кассовых в прошлом году.

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