Решетник попал в скандал из-за поздравления с 8 марта и не смог исправить ситуацию

Украинский телеведущий Григорий Решетник "вляпался" в громкую дискуссию в соцсетях после своего поздравления с 8 марта. Его сообщение вызвало волну критики, а дальнейшие ответы на комментарии не смогли успокоить ситуацию и только усилили обсуждение.

Видео дня

Спор возник в Threads из-за формулировки, которую ведущий использовал в поздравлении. "Девушки, с праздником весны вас. Пусть рядом будет человек, который сможет обеспечить вас и генератором, и полным баком, цветами и подарками. Но, самое главное, вниманием, заботой, любовью и верностью! Потому что каждая из вас – рождена, чтобы быть счастливой", – написал телеведущий.

После этого под публикацией появились сотни комментариев. Пользователи резко раскритиковали такое поздравление, отметив, что оно воспроизводит устаревшее представление о женщинах как о тех, кого должны обеспечивать мужчины. В частности, напомнили, что 8 марта является днем борьбы за права женщин, а не "праздником весны", как это часто трактовали в советской традиции.

Некоторые комментаторы писали: "Еще одно доказательство того, что пришло время пересмотреть, кого мы считаем лидерами мнений... Гриша, этот день о равенстве, поэтому было бы хорошо пожелать, чтобы женщины могли сами себя всем обеспечивать и не имели в этом никаких препятствий".

Другие пользователи добавляли:

"Класс! Поздравление женщинам, будто они неполноценны и не могут сами обеспечивать себя".

"Праздник весны был 1 марта. Какое отношение имеет День борьбы за права женщин к празднику весны? А пожелания вообще кринж".

В комментариях также появились ироничные ответы, в которых слова телеведущего перефразировали, обращая их уже к нему самому: "Взаимно! И вас с праздником весны, и вам человека рядом, который сможет вас обеспечить генератором и теплотой, цветами и подарками, потому что вы рождены, чтобы быть счастливым!"

"И вас с праздником! Прекрасная весна, солнышко. А еще мужского вам счастья желаю, вы – украшение коллектива".

"И вас с праздником, Гриша, желаю чтобы женщины, которые защищают вас в армии, продолжали это делать".

Сам Решетник в комментариях пытался отвечать критикам. На многие сообщения он реагировал одинаковой фразой: "С Международным днем борьбы за права женщин вас". В то же время карикатурные замечания относительно использования формулировки "праздник весны" телеведущий преимущественно оставлял без ответа.

На один из самых резких комментариев, где пользователь написал: "Гриша, какой праздник весны? Может еще праздник красоты? Вы – медийный человек, не позорьтесь. Не транслируйте советское искаженное восприятие этого дня", телеведущий решил отреагировать отдельным сообщением.

В новой публикации он написал: "Всех, для кого это не праздник – поздравляю с Международным днем борьбы за права женщин! Будьте сильными, равными, несокрушимыми, независимыми!"

Однако и после этого критика не прекратилась, и под новым постом также собралось немало комментариев.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинские звезды напомнили, почему 8 марта имеет значительно более глубокий смысл, чем "праздник весны и красоты" и связан прежде всего с борьбой за равные права, уважение и возможности. Певицы, телеведущие и актрисы в соцсетях поделились собственными размышлениями о Международном дне борьбы за права женщин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!