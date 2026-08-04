Новое появление 11-летней принцессы Шарлотты на публике вызвало фурор: такие платья носила покойная Леди Диана

11-летняя принцесса Шарлотта стала одной из главных звезд (после принца Луи) Игр Содружества 2026 года в Глазго (Шотландия). Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон появилась на публике в платье в горошек, которое напомнило один из самых известных модных приемов покойной принцессы Дианы.

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1 августа принцесса Шарлотта посетила спортивные соревнования вместе с родителями и братьями – принцем Джорджем и принцем Луи. Это стало первым официальным появлением сразу всех троих детей принца и принцессы Уэльских на Играх Содружества, сообщает Hello!.

Для выхода юная принцесса выбрала белое шифоновое платье Guess в темно-синий горошек. Образ она дополнила белыми балетками, распущенными волосами и своими любимыми браслетами дружбы.

Как сообщают в AOL, на страницах Royal British Fashion и Royal Fashion Police пользователи засыпали юную принцессу комплиментами.

"Прекрасное платье!"

"Очень нежное и элегантное".

"Прекрасная принцесса Шарлотта, мне нравится ее платье".

"Это ее лучший образ в жизни".

"Идеальное платье для такой милой молодой девушки".

Модные обозреватели также обратили внимание, что принцессе Шарлотте все чаще выбирают одежду бренда Guess. В частности, в 2024 году она уже появлялась на Уимблдонском турнире в похожем синем платье этого же модного дома.

Впрочем, платье дочери Кейт Миддлтон имело поразительное сходство с культовыми образами принцессы Дианы. Леди Ди неоднократно выбирала наряды в горошек для официальных мероприятий. Одним из самых известных стал ее белый наряд с синим горошком на скачках Royal Ascot в 1988 году.

Через два года она снова появилась в темно-синем платье в горошек с белым жакетом, а в 1993 году надела еще одно знаковое платье с таким же принтом во время визита в Уэльс.

Стилист Сиан Кларк ранее объясняла источнику, что горошек давно стал особым символом королевской моды. По ее словам, этот принт демонстрирует более непринужденную, игривую и в то же время элегантную сторону таких представительниц монархии, как принцесса Диана, Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что принцесса Шарлотта, которая бессознательно повторяла все жесты принца Уильяма, стала звездой футбольного матча.

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