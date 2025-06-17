Редкий выход: Брэд Питт с младшей на 30 лет возлюбленной появились вместе на премьере. Фото

В Нью-Йорке состоялась громкая премьера нового фильма "Формула-1", главную роль в котором сыграл 61-летний Брэд Питт. Однако внимание публики привлекло не только кино – звезда впервые за долгое время появился на красной дорожке вместе со своей возлюбленной, дизайнером украшений Инес де Рамон, которая моложе его на 30 лет. Это их первый публичный выход в США – до этого пара лишь раз выходила на публику вместе на Венецианском кинофестивале в сентябре 2024-го.

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Как отмечает журнал People, Питт и де Рамон стали настоящим фэшн-дуэтом вечера. Актер выбрал элегантный темно-синий двубортный костюм с черными лацканами, белую рубашку и шелковый нагрудный платок. Стилисты отмечают, что образ отсылает к классическому голливудскому гламуру, впрочем, с акцентом на современные тренды – Питт дополнил костюм массивным украшением на пальце, которое стало изюминкой образа.

32-летняя Инес де Рамон, которая долгое время работает в индустрии ювелирного дизайна, выбрала довольно смелый, но изысканный комплект: топ с вырезом-халтером, обнажающим талию, длинная белая юбка с перьями и сумочка Chanel.

По данным источника, влюбленные провели несколько насыщенных дней в Нью-Йорке перед премьерой. В пятницу Питта и Рамон заметили за ужином в модном корейском стейк-хаусе Cote в компании Джиджи Хадид и Брэдли Купера. Это "двойное свидание" стало очередным подтверждением близких отношений между парами и отличного чувства стиля. Питт тогда появился в широких велюровых брюках и шелковой рубашке цвета ночного неба, а Инес – в кремовом облегающем платье (фото можно посмотреть по ссылке на источник).

На следующий день пара не снизила модную планку. Для дневного выхода Питт выбрал образ в стиле streetwear – оливковая футболка поверх белого лонгслива, мешковатые карго со штампом Aston Martin. А вечером – новая стилизация: синий бархатный блейзер Willy Chavarria, широкие джинсы, сапоги с квадратным носком. Его возлюбленная тем временем поразила асимметричным белым платьем с бахромой, которое она сочетала с белыми брюками-клеш и сандалиями бежевого цвета.

Брэд Питт и Инес де Рамон впервые попали в объективы папарацци еще в 2022 году – после развода дизайнера с актером "Дневников вампира" Полом Уэсли. С тех пор пара вела довольно закрытый образ жизни, избегая публичности, и лишь время от времени появлялись вместе в кадрах с частных событий.

Ранее OBOZ.UA писал, что Брэд Питт сменил свою фирменную прическу на коротко стриженые волосы, оставив лаконичную бородку и бакенбарды, что сразу вызвало ассоциации с его культовым образом из середины 2000-х. На протяжении многих лет стиль актера нередко менялся вместе с изменениями в его личной жизни. Поклонники замечали, как в разные периоды он будто "подстраивался" под партнерш, поэтому на этот раз, вероятно, не исключение.

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