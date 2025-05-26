Брэд Питт впервые за десятилетия кардинально сменил имидж и вернулся к своему культовому образу из 2000-х. Фото

Голливудский актер Брэд Питт, которому недавно исполнился 61 год, ошеломил новым внешним видом. Звезду заметили на улицах Лос-Анджелеса за рулем автомобиля – и он был почти неузнаваем. Питт сменил свою фирменную прическу на коротко стриженые волосы, оставив лаконичную бородку и бакенбарды, что сразу вызвало ассоциации с его культовым образом из середины 2000-х.

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Актер дополнил лук стильными солнцезащитными очками в черепаховой оправе и светлым пиджаком – такой себе возвращенный к жизни образ времен "Мистера и миссис Смит". Как подтверждает медиа People, это – первое за много лет столь радикальное перевоплощение актера.

Если еще несколько месяцев назад Питта видели с более длинными медово-белыми волосами и седой бородой на съемочной площадке его нового фильма о Формуле-1, то сейчас он выглядит совсем иначе. Короткая стрижка, или как ее еще называют "мизик", сразу напомнила фанатам период 2004-2005 годов, когда актер был на пике популярности, в частности благодаря своим ролям в фильмах "Мистер и миссис Смит" и "Бойцовский клуб".

На протяжении многих лет стиль Питта нередко менялся вместе с изменениями в его личной жизни. Поклонники замечали, как в разные периоды он будто "подстраивался" под партнерш – Дженнифер Энистон, Гвинет Пэлтроу, Анджелину Джоли. Однако теперь ситуация кардинально иная: по словам близких к актеру источников, Питт наконец формирует стиль исключительно по собственным предпочтениям.

Это заметно и на фоне его отношений с нынешней избранницей – дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон. Пара вместе уже более двух лет, однако последние выходы на публику свидетельствуют, что Брэд не пытается стилистически сливаться со своей девушкой – наоборот, намеренно выбирает контрастные образы. На одном из последних мероприятий Инес появилась в элегантном белом платье с распущенными темными волосами, тогда как Питт поразил строгим черным костюмом и светлой прической с намеком на седину.

Нельзя не упомянуть о роли Инес де Рамон в трансформации Питта. Она является вице-президентом известного ювелирного бренда Anita Ko и обладает безупречным чувством стиля. С тех пор как они начали встречаться, стиль Питта стал более экспериментальным, молодежным и визуально привлекательным. Его образы все чаще включают нетипичные цвета, аксессуары, нестандартные фактуры.

Например, прошлым летом актер появился на Гран-при Великобритании в яркой желтой куртке, белоснежной рубашке и светлых брюках, завершив образ шляпой в принт "гусиная лапка". В феврале – эпатировал публику на фестивале в Санта-Барбаре в костюме из 90-х. А на Каннском фестивале поразил свежим блондом с нотками седины – идеальное сочетание стиля и опыта.

Пока что непонятно, связана ли новая прическа с очередной ролью актера. Однако не исключено, что стрижка – часть нового имиджа для завершения работы над фильмом об автогонках "Формула-1", премьера которого запланирована на 27 июня в США. В фильме Питт играет ветерана гонок, который возвращается на трассу – так что обновленный внешний вид мог быть режиссерской задумкой.

Ранее OBOZ.UA писал, что инсайдер раскрыл неожиданную черту Брэда Питта, которую исправила его новая девушка. Источник, приближенный к звезде, утверждает, что благодаря возлюбленной он теперь пахнет не "Бойцовским клубом", а свежим букетом".

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