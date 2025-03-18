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Редкие фото: невестка Ющенко показала, как подрос его самый младший внук

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
2,6 т.
Редкие фото: невестка Ющенко показала, как подрос его самый младший внук

Невестка третьего президента Украины Виктора ЮщенкоЕлена – показала редкую фотографию с сыном Андреем, которому исполнилось 2,5 года. Она сняла момент, как наследник играет с воздушным шариком.

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Соответствующее фото появилось на странице второй жены сына государственного деятеля Андрея Ющенко в Instagram. Она нежно подписала кадр: "Мой светлячок".

Редкие фото: невестка Ющенко показала, как подрос его самый младший внук

Поделиться фотографиями с мальчиком решила и его тетя – Виталина Ющенко. В личном Instagram женщина обнародовала несколько фотографий с Андреем, где он играет на природе и позирует в стильной вышиванке.

Редкие фото: невестка Ющенко показала, как подрос его самый младший внук
Редкие фото: невестка Ющенко показала, как подрос его самый младший внук

Стоит отметить, что последний раз общие кадры с наследником Елена Ющенко обнародовала летом 2024 года. Она сняла момент отдыха с сыном на берегу моря.

Редкие фото: невестка Ющенко показала, как подрос его самый младший внук

А вот в 2023 году невестка Виктора Ющенко показала фотографию с сыном на фоне детского магазина. Она нежно прижала малыша к себе, а публикацию подписала: "Вы никогда не поймете один язык, пока не будете понимать хотя бы два".

Редкие фото: невестка Ющенко показала, как подрос его самый младший внук

Елена Ющенко родила наследника 24 августа 2022 года. Мальчика решили назвать в честь отца – Андрея Ющенко. Он стал пятым и самым младшим внуком третьего президента.

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