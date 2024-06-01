Ребрик, Зеленская, Ефросинина и другие поздравили маленьких украинцев с их праздником: каждый день теперь – День защиты детей

В первый день лета традиционно мир отмечает День защиты детей, который в Украине приобрел новый контекст с началом полномасштабной войны. Знаменитости и немедийные родители используют этот шанс, чтобы еще раз поднять важные вопросы.

Как подчеркнули звезды, в условиях геноцида украинцев каждый день – день защиты детей. OBOZ.UA собрал посты медийщиков, которые сегодня поздравили не только своих малышей, но и тех маленьких украинцев, у которых война забрала самых близких.

Звезда "Світського життя" Екатерина Осадчая с двумя старшими сыновьями отправилась на отдых в первый день самого жаркого времени года. Досуг семья устроила у воды.

Елена Зеленьская со своим фондом перед 1 июня побывала в детском доме, где вместе с детьми всех возрастов стреляла из рогатки, играла и подарила им немного тепла.

"Вместе со всеми воспитанниками мы провели настоящий квест – с расследованиями, поисками и находками. Ребят ждала еще тренировка по футболу, мастер-класс по красоте и кулинарный мастер-класс лично от Евгения Клопотенко, на который пришли все дети и работники заведения", – рассказала первая леди Украины.

Ведущая Маша Ефросинина в этот день рассказала больше о своих детях, но показала только младшего сына, ведь старшая дочь избегает публичности.

"Я не знаю, как сегодня оградить своих детей от всего, но знаю, что делаю для них все, что в моих силах: люблю их, слышу, поддерживаю во всем, даже в ошибках", – написала звезда.

О защите детей вспомнила и ее коллега Лилия Ребрик, которая имеет троих дочерей. В этот день она почтила тех ангелочков, чьи жизни унесла террористическая Россия.

"И каждый наш день сейчас — день защиты детей. Каждый день открываешь ленту и в сухой страшной статистике видишь оборванные маленькие жизни. И среди сотен тысяч страшных фото на тебя смотрит Злата из Одессы, Саша из Киевщины, Лиза из Винницы и еще сотни и сотни детских глаз, которые больше никогда не увидят свет", – говорится в посте.

К поздравлениям присоединились ведущий Александр Педан и певица Татьяна Решетняк.

Ранее OBOZ.UA писал, как изменились дети известных украинцев, буквально росших на глазах фанатов их родителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки