Дети украинских звезд тогда и сейчас: как подросли дочери Ребрик, Поляковой, Ефросининой и сыновья Кароль и Подкопаевой

Не все украинские знаменитости решают демонстрировать свою семейную жизнь и взросление детей на публику, но многие все же делают это, чтобы поделиться своим опытом и достижениями. Бывает, что подростки, как дочь Маши Ефросининой, сознательно избегают популярности. Но также есть случаи, когда наследники звезд перенимают желание родителей быть в центре внимания. Как, например, старшая дочь Оли Поляковой.

Некоторые дети знаменитостей буквально вырастают на глазах у фанатов их родителей. OBOZ.UA по случаю Дня защиты детей решил вспомнить, как выглядели дети звезд и какими они стали.

Дочь Поляковой

Маша Полякова унаследовала от мамы желание заниматься музыкой. Сейчас ей уже 19 лет, и юная красавица часто попадает в поле зрения СМИ по разным причинам, среди которых и скандалы.

Сын Тины Кароль

Единственный сын известной украинской певицы Тины Кароль живет не на Украине, но часто видится с мамой. Вениамину исполнилось 15 лет, и он уже значительно выше мамы.

Дочь Ефросининой

20-летняя дочь ведущей Марии Ефросининой – Нана – уже почти 10 лет скрывается от объективов и запрещает маме публиковать общие актуальные фото, потому что, будучи школьницей, почувствовала на себе проблемы публичности. Последнее ее фото появилось в сети несколько лет назад.

Дочери Ребрик

Ведущая Лилия Ребрик очень любит показывать своих маленьких дочерей – Диану, Полину и Аделину. Девочки с пеленок росли на глазах у украинцев, и даже сейчас мама берет их с собой на съемки.

Сын Подкопаевой

Усыновленный сын олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой – Вадим – в этом году окончил школу в США. Хотя в последнее время она показывала не очень много фотографий со школьником, кадры с детства украинца можно найти в сети.

Дочь Кошевого

16-летняя дочь звезды "Квартала 95" Варвара Кошевая в детстве часто появлялась на телевидении, но в последнее время все реже показывает свои фото. По словам отца, она до сих пор мечтает о певческой карьере и хочет учиться в Польше.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинские звезды показали своих детей-школьников на последнем звонке.

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