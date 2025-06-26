'Ребенок мог бы сделать лучше': в сети разнесли дизайн приглашения на свадьбу самого богатого человека в мире

В сети появилось фото приглашения, которое американский предприниматель и основатель Amazon Джефф Безос вместе со своей будущей женой Лорен Санчес прислали гостям, чтобы они посетили их "свадьбу года". По слухам, грандиозное празднование обойдется влюбленным аж в 48 миллионов долларов, однако, как считают юзеры, несколько сэкономить они решили на открытках.

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Фото приглашения на свадьбу самого богатого человека в мире получили журналисты ABC. Будущие супруги предпочли довольно простой дизайн открыток. На белом фоне изображены бабочки, птицы, звезды, несколько гондольеров и мост, а по центру написан текст.

Кстати, в приглашении Джефф Безос и Лорен Санчес попросили гостей не приносить им подарки. Вместо этого пара хочет, чтобы они сделали взнос в благотворительный фонд.

Однако наибольшее внимание пользователей сети привлекло не желание влюбленных отправить средства на хорошее дело, а дизайн приглашений. Юзеры откровенно отмечают, что им совсем не нравятся открытки, и по их мнению, даже ребенок мог бы придумать что-то лучше:

"Это, бесспорно, самое странное приглашение в истории, как для миллионера".

"Приглашение на свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес выглядит бессмысленно, потому что у них есть так много вещей, что все это ничего не стоит и не имеет смысла".

"Столько денег и вы не могли заплатить кому-то за дизайн приглашения, которое имело бы достойный вид? Что это за хр*нь с Picsart?".

"Джефф Безос как один из самых богатых мужчин в мире выбрал это уродливое приглашение? 5-летний ребенок мог бы нарисовать цветы и траву цветными карандашами и было бы лучше".

Напомним, что Джефф Безос и Лорен Санчес держат детали своей грандиозной свадьбы в секрете, однако все же в сети появились интересные детали. По слухам, празднование продлится три дня и должно стартовать 26 июня. Гуляния будут проходить в Венеции, а одной из ключевых локаций будет остров Сан-Джорджо-Маджоре. Изначально мероприятие должно было пройти в Scuola Grande della Misericordia – одном из крупнейших и величественных зданий в историческом центре города, однако из-за угрозы массовых протестов место изменили.

Отмечается, что Джефф Безос и Лорен Санчес пригласили на громкую вечеринку около 200 гостей, среди которых много известных личностей, таких как Опра Уинфри, Мик Джаггер, Леонардо Ди Каприо, Джей-Зи, Бейонсе, Ким Кардашьян, Крис Дженнер, Иванка Трамп и другие. Больше деталей о "свадьбе года" читайте в нашем материале.

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