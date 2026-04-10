За гранью приличия: 5 самых провокационных образов в истории Евровидения, которые взбудоражили весь мир

Песенный конкурс Евровидение давно перестал быть только о музыке – сцена превратилась в пространство для экспериментов с образом, провокаций и громких заявлений. Артисты регулярно используют откровенные костюмы, хореографию и смелые стилистические решения, чтобы привлечь внимание миллионов зрителей.

В разные годы именно внешний вид участников вызывал не меньше обсуждений, чем их песни. Некоторые образы становились культовыми (стоит лишь вспомнить Кончиту Вурст и Верку Сердючку), другие – вызывали споры о границе приличия. OBOZ.UA собрал пять выступлений, которые запомнились наиболее провокационными сценическими решениями.

Элени Фурейра (Кипр, 2018)

В Лиссабоне во время первого полуфинала Евровидения 2018 Элени Фурейра представила номер Fuego, который сразу стал одним из самых обсуждаемых. Певица вышла на сцену в блестящем облегающем комбинезоне, подчеркивающем фигуру, дополненном кожаным болеро и обувью на высоких каблуках.

Образ артистки завершали объемные кудри и насыщенный макияж с акцентом на глазах. Вместе с танцовщицами Фурейра исполнила динамичную хореографию, которую сравнивали со сценическими постановками Бейонсе.

Tamta (Кипр, 2019)

В следующем году Кипр снова сделал ставку на провокацию. Певица Tamta в Тель-Авиве представила песню Replay в латексном сценическом костюме. Ее выступление сопровождалось хореографией с участием четырех танцовщиков.

Co-Co (Великобритания, 1978)

Британская группа Co-Co запомнилась на десятилетия сценическим стилем, который для своего времени был слишком эксцентричным. Коллектив выступал в ярких, театрализованных костюмах с элементами глема, которые резко контрастировали с более сдержанной эстетикой тогдашнего Евровидения.

Несмотря на то, что сегодня такие образы выглядят довольно умеренно, в конце 1970-х они вызвали неоднозначную реакцию публики. Выступление с песней The Bad Old Days заняло 11-е место, что на тот момент стало одним из худших результатов Великобритании.

Chanel (Испания, 2022)

В финале Евровидения 2022 в Турине Chanel представила номер SloMo, где артистка выполняла сложную хореографию с тремя мужчинами с обнаженным торсом. Певица выступала в наряде, созданном испанским дизайнером Palomo Spain, с болеро, инкрустированным десятками тысяч кристаллов Swarovski.

Windows95man (Финляндия, 2024)

Один из самых резонансных номеров последних лет представила финская группа Windows95man с песней No Rules! Во время выступления она создала иллюзию полной обнаженности, что вызвало волну реакций среди зрителей и в соцсетях.

На самом деле вокалист был в бежевых стрингах, которые благодаря работе камер и постановке почти полностью сливались с цветом кожи. Еще до начала конкурса фанаты знали об этом сценическом приеме, однако для широкой аудитории выступление стало неожиданностью.

