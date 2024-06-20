Реалии сегодняшнего дня. Лилия Ребрик показала, как украинское телевидение работает без света

Украинская актриса Лилия Ребрик, которая не только играет в театре, но и ведет шоу на телевидении, показала реалии работы медийщиков в условиях отключений электроэнергии. Работники телеканалов тоже вынуждены ждать включения света, чтобы записать выпуски развлекательных шоу.

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Например, команда "Ранку Вдома", где работает Ребрик, провела несколько часов в непроглядной темноте. В Instagram ведущая показала, чем занималась в это время.

"Когда на съемочной площадке выключают свет. Реалии сегодняшнего дня", – написала звезда, шутя и улыбаясь.

При отключении электроэнергии производство контента останавливается, а все работники на студии в свете телефонных фонариков готовятся к включению.

Конечно, не все приготовления можно закончить без света, поэтому Лилия Ребрик призналась, что в большинстве своем сидит и скучает. Однако даже в таких условиях ее смогли подготовить к съемке.

"Мы в эфире, если вдруг непонятно. Мы в студии. Вот наши тексты. Света нет, микрофона нет, фонарики есть. Это романтическое утро дома", – пошутила артистка.

Она не в первый раз попадает в подобную ситуацию. Однажды Лилия Ребрик готовилась к спектаклю, однако его пришлось отменить из-за внезапного отключения электроэнергии. Такое в карьере звезды было впервые, но театр нашел выход из ситуации.

Как писал OBOZ.UA, телеведущая через три недели после родов вернулась на съемочную площадку. Подписчики спрашивали, как многодетная мама успевает делать все свои дела, а звезда заверила, что все не так легко, как кажется на экране.

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