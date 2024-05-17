'Такого еще никогда не было': в Киеве отменили спектакль с Лилией Ребрик из-за неожиданной неприятности

Накануне в Киеве спектакль в Молодом театре, где играла известная актриса и ведущая Лилия Ребрик, пришлось отменить из-за неожиданных проблем со светом. Расстроенная артистка поделилась, что не сработали даже генераторы, поэтому шоу пришлось перенести.

По ее словам, подобных ситуаций раньше не случалось. Об этом звезда рассказала в своем Instagram, перед тем продемонстрировав, как перевоплотилась в свою героиню.

Лилия Ребрик ехала на спектакль "Убить или любить". Ничего не предвещало проблем, так что команда актеров, вжившись в свои образы, уже готова была выйти к зрителям.

Вдруг во всем театре выключился свет, и не сработали генераторы.

"Такая неприятная ситуация у нас в театре. Выключили свет прямо во время спектакля. Мы только начали играть, и вот тебе. Почему-то даже генераторы не сработали, и мы вынуждены были прервать спектакль. Сейчас пытаются наши электрики что-то решить. Так обидно, так жаль. Такие реалии. Честно, такого еще никогда не было", – сказала звезда, заметно огорчившись.

Как выяснилось позже, электроэнергия так и не появилась, поэтому актеры и зрители разъехались раньше, чем планировали.

"Наигралась. В результате – спектакль отменили. Все билеты остаются действительными на следующий спектакль", – пообещала Лилия Ребрик.

Как писал OBOZ.UA, перед этим артистка появилась в эфире на телевидении в барби-образе с вышиванкой. Как выглядят национальные наряды других звезд – смотрите здесь.

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