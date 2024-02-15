От простачки до герцогини: какой была эволюция причесок Меган Маркл. Фото

Это сейчас герцогиня Меган Маркл делает прически, что гармонируют с чертами лица и подчеркивают статус. Весь секрет не только в укладке, но и цвете и здоровом сиянии волос! Конечно, она не сразу знала, какой стиль будет подходить больше всего.

Жена принца Гарри прошла путь от милых завитушек и рыжих прядей, которые с годами сменила на укладки, вдохновленные образами со старого Голливуда. Предлагаем в материале OBOZ.UA взглянуть на эти трансформации.

Детские годы

"Фишкой" стиля маленькой Меган были афрокудри. Она их носила не заплетая, в виде собранного хвоста или кос. И это выглядело органично с несколько бунтарским характером и яркими нарядами девочки (как правило, это были платья, худи или свитеры с джинсами).

В старшей школе Меган научилась "укрощать" непослушные завитки. Она использовала лосьоны, кондиционеры, маски и спреи, которые убирали лишнюю пушистость – и кудри становились аккуратными. Их будущая герцогиня оставляла расплетенными, полностью собирала в хвост или закалывала лишь несколько прядей.

На старте карьеры

Это было начало 2000-х. Тогда Меган Маркл, учитывая модные тенденции, начала выравнивать свои вьющиеся волосы. Далее закалывала их крабиками, придавая образу легкости, или накручивала с помощью крупных бигуди. Тогда же девушка то отрезала, то отращивала челку. Иногда делала многослойные стрижки.

Звезда сериала "Форс-мажоры"

С 2012 года актриса стала чаще появляться на красных дорожках. Все благодаря безумной популярности сериала "Форс-мажоры", где она сыграла роль Рэйчел Зейн. Меган слегка накручивала (а-ля дива золотой эпохи) или выравнивала волосы, делала элегантные укладки в виде объемных пучков, а также красила шевелюру в теплый каштановый, рыжий, эспрессо и темно-шоколадный оттенки.

После многочисленных экспериментов звезда поняла, что больше всего ей подходит цвет, близкий к натуральному – темно-шоколадный. Ведь он акцентирует внимание на ее карих глазах и делает черты лица выразительнее. В то время как рыжие тона имели обратный эффект.

Помолвка и новый статус

27 ноября 2017 года Меган Маркл и Гарри объявили о своей помолвке. Тогда избранница принца появилась на публике со слегка накрученными прядями, которые придавали ей особый шарм. Вскоре, после свадьбы, она стала герцогиней. С этого времени каждая ее прическа удачно дополняла элегантные платья и костюмы. В основном это был низкий пучок или хвост, а чуть реже – объемные кудри. Видимо, Меган предпочитала собранные волосы из-за того, что это практично и не нуждается в коррекции. В то время как завитки более капризны: их желательно постоянно "освежать" с помощью лака, мусса и т.д.

Переезд в США и материнство

В июне 2020 года герцог и герцогиня Сассекские переехали жить в Санта-Барбару. Они стали родителями двух детей – сына Арчи и дочери Лилибет. С тех пор Меган чуть ли не для всех публичных выходов собирает волосы в пучок или низкий хвост, и крайне редко демонстрирует густые вьющиеся пряди. Благодаря этому решению акцентируется внимание на ее эмоциях и четком контуре лица.

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