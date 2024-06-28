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Раскрыта неожиданная причина, почему императрица Японии носила маску во время встречи с королевой Камиллой

Катерина Малай
Шоу Oboz
1 минута
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Раскрыта неожиданная причина, почему императрица Японии носила маску во время встречи с королевой Камиллой

Императрица Японии Масако во время визита с мужем в Лондон надела неожиданный "аксессуар", который помнят со времен пандемии коронавируса. 60-летняя японка закрывала лицо медицинской маской, когда общалась с королевой-консортом Великобритании Камиллой.

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Она не сразу воспользовалась защитной маской, а появилась с закрытым ртом и носом во время конной прогулки. По словам королевского репортера, причина не в том, что императрица боялась заболеть.

Сообщается, что неожиданной причиной являлась аллергия Масако. Она не ожидала, что организм отреагирует на лошадей аллергической реакцией, поэтому вынуждена была надеть маску.

Раскрыта неожиданная причина, почему императрица Японии носила маску во время встречи с королевой Камиллой

Отменить поездку каретой с лошадьми, по всей видимости, показалось японским гостям грубым жестом. Всю дорогу Масако и Камилла общались, испытывая некоторый дискомфорт.

Раскрыта неожиданная причина, почему императрица Японии носила маску во время встречи с королевой Камиллой

В это время король Чарльз III с императором Нарухито нашли общий язык. Монарх даже решил пошутить о покемонах, продемонстрировав свои знания в сфере японской культуры.

Как писал OBOZ.UA ранее, сестра короля, принцесса Анна, не смогла присоединиться к встрече, ведь недавно попала в больницу. Ее подвело опасное хобби.

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