Раскрыта неожиданная причина, почему императрица Японии носила маску во время встречи с королевой Камиллой

Императрица Японии Масако во время визита с мужем в Лондон надела неожиданный "аксессуар", который помнят со времен пандемии коронавируса. 60-летняя японка закрывала лицо медицинской маской, когда общалась с королевой-консортом Великобритании Камиллой.

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Она не сразу воспользовалась защитной маской, а появилась с закрытым ртом и носом во время конной прогулки. По словам королевского репортера, причина не в том, что императрица боялась заболеть.

Сообщается, что неожиданной причиной являлась аллергия Масако. Она не ожидала, что организм отреагирует на лошадей аллергической реакцией, поэтому вынуждена была надеть маску.

Отменить поездку каретой с лошадьми, по всей видимости, показалось японским гостям грубым жестом. Всю дорогу Масако и Камилла общались, испытывая некоторый дискомфорт.

В это время король Чарльз III с императором Нарухито нашли общий язык. Монарх даже решил пошутить о покемонах, продемонстрировав свои знания в сфере японской культуры.

Как писал OBOZ.UA ранее, сестра короля, принцесса Анна, не смогла присоединиться к встрече, ведь недавно попала в больницу. Ее подвело опасное хобби.

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