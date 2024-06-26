Пошутил о покемонах. Король Чарльз 'сверкнул' юмором перед японским императором

Король Великобритании Чарльз ||| во время ужина с императором Японии Нарухито "сверкнул" своими знаниями в сфере японской культуры. Как выяснилось, монарх не только знает о культовом мультсериале "Покемоны", но и поощряет интерес внуков к просмотру аниме.

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Такой вывод можно сделать, проанализировав шутку правителя. Его слова передали журналисты Metro.

Британец во время ужина с уважаемым гостем обсуждал рыбалку и свои в ней неудачи.

"Мне жаль сообщать, что в последнее время мне не везет с рыбалкой. Фраза о покемонах "надо поймать их всех" может понравиться моим внукам, но для меня это, пожалуй, мечта", – сказал король.

Фраза "gotta catch 'em all" является прямой отсылкой к главной песне "Покемонов", где герои обещают "поймать их всех". Король провел аналогию между рыбалкой и охотой на фантастических существ.

Его упоминание о внуках может свидетельствовать о том, что они знакомы с аниме и любят его смотреть. К слову, как пишет издание, Чарльз также упомянул другой культовый мультфильм Японии – Hello Kitty.

Вероятно, так монарх хотел отдать дань уважения японской культуре. Напомним, что прошел только первый день визита японца и его жены в Лондон из трех.

Как писал OBOZ.UA ранее, сестра короля, принцесса Анна, не смогла присоединиться к встрече, ведь недавно попала в больницу. Ее подвело опасное хобби.

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