Ради славы, из-за ревности и не только: знаменитости, которых жестоко убили фанаты

Звезд, которые нанимают телохранителей, можно понять. Так они хоть как-то могут уберечь себя от одержимых фанатов. В лучшем случае поклонники просто скупают мерчи с изображением знаменитостей и создают их фан-страницы, а в худшем – фантазируют о романах с селебрити, ревнуют или даже убивают.

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Рассказываем в материале OBOZREVATEL о случаях, когда звезды умерли от рук тех, кто боготворил их. К сожалению, им пришлось почувствовать обратную сторону славы.

Джон Леннон

Британский рок-музыкант, певец, художник, писатель, политический активист, основатель и участник группы The Beatles – все это о легендарном Джоне Ленноне. Этот мужчина был символом пацифизма, человеколюбия и призывов к миру на всей Земле. К своим фанатам знаменитость никогда не относился свысока. Не отказывал им ни в автографах, ни в коротких разговорах. Но это не уберегло его от одного из поклонников. Вернее – от его жестоких действий.

8 декабря 1980 года к дому Леннона подошел 25-летний мужчина Марк Чепмен и попросил музыканта расписаться на память. Тот оставил автограф и развернулся, чтобы уйти домой, но фанат 4 раза выстрелил в спину. Лидер The Beatles скончался по дороге в больницу.

А как сложилась судьба убийцы? У Чепмена диагностировали психическое заболевание, но с уточнением, что в момент совершения преступления тот действовал осознанно. Его приговорили к пожизненному заключению. А каковы были мотивы Марка? Во-первых, он хотел стать всемирно известным благодаря "громкому" преступлению. А во-вторых, мужчина ненавидел хит Леннона – Imagine. Ведь, по его мнению, после этой песни артист стал "коммунистом и лицемером".

Джанни Версаче

Итальянский модельер Джанни Версаче в 1978 основал марку "Gianni Versace", под которой сегодня выпускаются элитная одежда, аксессуары, косметика, парфюмерия, автомобили и многое другое. Утром 15 июля 1997 года дизайнер сходил в кафе, а когда возвращался в свое имение в Майами, 27-летний серийный убийца Эндрю Кьюненен дважды выстрелил ему в затылок.

Ранее сумасшедший фанат утверждал, что в 1990 познакомился и подружился с Версаче. Вскоре оказалось, что это неправда, а Эндрю просто был без ума от Джанни. Когда мужчина понял, что его дом окружила полиция, совершил самоубийство.

Селена Кинтанилья-Перес

Американская поп-певица мексиканского происхождения Селена была невероятно популярной в 80-х и начале 90-х. К сожалению, ее слава длилась недолго. Жизнь знаменитости оборвалась в 23 года.

Как это произошло? Начнем издалека. Среди поклонниц певицы была Йоланда Сальдивар. Она настолько восхищалась песнями Селены, что стала одержима: сделала все возможное, чтобы возглавить фан-клуб звезды и подружиться с ней. Далее трудоустроилась менеджером бутиков знаменитости.

В 1995 году Селена обнаружила финансовые махинации по делам фан-клуба. Она встретилась с Йоландой в отеле Days Inn, где между девушками возникла ссора. Когда певица решила покинуть помещение, Сальдивар выстрелила в ее правое плечо. Ранение вызвало разрыв сонной артерии и быструю потерю крови. В больнице она скончалась. Суд Техаса признал Йоланду виновной в совершении убийства и приговорил к пожизненному заключению.

Ребекка Шеффер

Американская актриса и модель Ребекка Шеффер, как и певица Селена, недолго наслаждалась славой. Ее в 21 год застрелил одержимый фанат Роберт Джон Бардо. Он нанял частного детектива, чтобы узнать, где девушка проживает. Дальше в течение трех лет писал ей письма.

Как-то Роберт увидел Ребекку на экране в постели (фильм "Сцены классовой борьбы в Беверли-Хиллз"), и разозлился. Ему было больно видеть ту, в которую безумно влюблен, с другим. Тогда же решил убить ее. Он пришел в дом кинозвезды, поговорил с ней и ушел. Через час снова вернулся, и выстрелил ей в грудь. Эта рана оказалась смертельной. На следующий день убийцу задержали. Он признался в содеянном и был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Ранее OBOZREVATEL писал об историях любви французских актрис ХХ века.

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