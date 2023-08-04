Общий бывший, женитьба из-за пари и другие истории любви французских актрис ХХ века. Фото

Французские актрисы ХХ века часто снимались в фильмах, поднимавших социальные, политические и культурные вопросы. О чрезмерной сексуализации образа женщины, о равноправии полов, расовой дискриминации, политической коррупции и диктатуре и т.д. Их участие в этих серьезных проектах помогло укрепить позицию французского кинематографа на мировой сцене, а также стимулировало обсуждение об изменениях в обществе, что делает эти работы неотъемлемой частью культурной эволюции.

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Своим шармом и интересными амплуа эти звезды покорили сердца и умы миллионов зрителей по всему миру. А смогли ли они параллельно стать счастливыми в личной жизни? Читайте в материале OBOZREVATEL.

Мишель Мерсье

Французская киноактриса Мишель Мерсье, сыгравшая главную роль в ленте "Анжелика, маркиза ангелов", неоднократно пыталась построить счастливые отношения. Шесть лет была в браке с Андре Смагги, ассистентом режиссера. Но, к сожалению, мужчина злоупотреблял алкоголем. Пришлось развестись.

Второй брак Мишель, с автогонщиком Клодом Бурийо, тоже был неудачным (длился 8 лет). Избранник актрисы часто скандалил из-за того, что ревновал, а сам неоднократно изменял жене. Однажды он исчез со всеми ее драгоценностями и деньгами. Мерсье после этого еще имела ряд романов, но все они были кратковременными, и только разочаровали кинозвезду. В одном из интервью она призналась: "Я стараюсь никого не подпускать к себе близко. Слишком много в моей жизни было измен и неудач. Лучше быть одной, чем вместе с кем-нибудь".

Брижит Бардо

Французская киноартистка, фотомодель и певица Брижит Бардо имела кучу романов, которые, как оказалось, воспринимала всерьез только она, и четыре раза выходила замуж. Первым ее избранником стал режиссер Роже Вадим, который был православным, но ради любимой перешел в католичество. Пара жила в квартире, подаренной им родителями Бардо. Роже помог жене пробиться в мир кино. После 5 лет совместной жизни супруги аннулировали брак. По словам актрисы, "быт разбил эту любовь".

Дальше Брижит имела несколько неудачных романов, а вскоре расписалась с молодым актером Жаком Шарье. Он стал отцом ее единственного сына Николя, которого после официального развода Бардо отдала на воспитание в семью Жака. Звезда это сделала, потому что, по ее словам, никогда не хотела быть матерью, поскольку считала, что не способна нормально заботиться даже о самой себе.

Длительные преследования со стороны папарацци и постоянное вмешательство в ее личную жизнь стали тяжелым бременем для Брижит. Она была в депрессии и не строила никаких романтических отношений. Но спустя несколько лет ее сердце покорил фотограф-миллионер Гюнтер Захс. Пара обручилась, но и этот брак долго не продлился. Причиной стало отличие характеров: она любила спокойную, размеренную жизнь, а он – вечеринки с друзьями и путешествия. Также до Бардо дошли слухи, что Захс женился на ней из-за пари. Точку в отношениях поставила взаимная супружеская измена.

Четвертый мужчина Бардо – политик Бернар д'Ормаль. Их брак продолжается с 1992 года и поныне. Похоже, артистка смогла найти "того самого", с кем построила гармоничные отношения.

Катрин Денев

Первой любовью французской актрисы, певицы и модели Катрин Денев стал бывший муж Брижит Бардо. 17-летняя девушка закрутила роман с режиссером и сценаристом Роже Вадимом. Они начали жить вместе, а вскоре стали родителями сына Кристиана. Мужчина сделал предложение руки и сердца, но актриса отказала ему. Вскоре после расставания Денев сказала "Да!" фотографу Дэвиду Бейли, но этот брак продлился менее года. Официально пара аннулировала его через 7 лет после регистрации.

Также Денев имела романтические отношения с актером Марчелло Мастроянни, от которого родила дочь. Почему они разошлись – неизвестно. Позже красавица встречалась с режиссером Хью Джонсоном и владельцем Canal+ Пьером Лескюром, но все эти романы были непродолжительными. Катрин твердо решила, что ей комфортнее быть самой.

Софи Марсо

Французская актриса и режиссер кино Софи Марсо в 19 справила свадьбу с польским режиссером Анджеем Жулавским, старше ее на 26 лет. Ее любимый стал отцом сына Венсана. Через шесть лет после рождения малыша кинозвезда расторгла брак, поскольку влюбилась в продюсера Джима Лемли. От него родила дочь Жюльет. Несмотря на ожидания, Софи не была счастлива в новых отношениях. В результате решила бросить и Джима.

Третьим избранником француженки стал актер Кристофер Ламберт, но через 7 лет пара сообщила о своем "дружественном разрыве" отношений.

Ранее OBOZREVATEL писал о звездах, которые сделали предложение руки и сердца своим любимым.

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