'Даже гибель отца не заставила говорить на украинском'. Актриса Хильская осадила хейтеров, которые травят ее дочь-подростка из-за русского языка

Украинская актриса Надежда Хильская ответила хейтерам, которые критикуют ее дочь Валерию за общение на русском, более того, позволяют себе упрекать подростка в том, что она не перешла на соловьиный даже после гибели папы Алексея Хильского. Знаменитость не стала скрывать, что часто хочет нагрубить некоторым людям за негатив, однако сдерживает эмоции и пытается донести: девочка пережила много травмирующих событий, поэтому она не давит на нее из-за языкового вопроса.

Видео дня

Как подчеркнула Хильская, конечно, ей не нравится, что Валерия до сих пор разговаривает на русском, но она не будет насильно заставлять дочь изменить позицию. Об этом актриса рассказала в интервью РБК-Украина LIFE.

"Когда я выкладываю свою дочь-подростка в stories, мне регулярно прилетает хейт из-за того, что она русскоязычная. Конечно, мне тяжело, из-за этого. Но, поскольку она подросток, имеет очень тонкую душевную организацию и очень много чего натерпелась, я не могу на нее давить. Я пытаюсь объяснить это своим подписчикам. Я говорила, что надо собственным примером показывать, такая мягкая украинизация", – сказала звезда "Кави з кардамоном".

По словам Надежды Хильской, дочь объясняла ей общение на русском тем, что она не может выражать полный спектр эмоций на украинском. Актриса неоднократно говорила Валерии, что эта проблема со временем исчезнет, но пока не смогла ее убедить.

Хильская даже общалась с друзьями дочери, чтобы ускорить их переход на соловьиный. Она предлагала подросткам сделать день украинского, или по крайней мере несколько часов разговаривать только на родном языке, однако таких советов никто не придерживался.

"К сожалению. Как бы я с ней сурово, несурово разговаривала, пока не могу пробить эту скалу. Не поддается она мне, потому что она – подросток", – высказалась актриса.

Звезду сериала "Кава з кардамоном" очень раздражает, что люди позволяют себе травить ее дочь, даже не пытаясь понять ее состояние. Как подчеркнула Надежда Хильская, хейтеры просто не думают, что своими резкими словами могут подтолкнуть других сделать непоправимый шаг.

"Человек, который идет мимо моего Instagram, может увидеть моего русскоязычного ребенка и сказать: "Понятно, даже гибель папы на войне не заставила говорить на украинском языке". Хочется послать, но я воспитанный человек. Скажу грубо, но ты выср*лся и пошел себе дальше. Хорошо, что ты наткнулся на меня, а не на человека, который не выдержит хейта, и выйдет потом в окно. Хейт – это ужасно", – подытожила знаменитость.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!