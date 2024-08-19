Пьяная фанатка пыталась сорвать концерт Верки Сердючки в Днепре: певица со сцены поставила ее на место. Новые детали и видео
Во время концерта известной украинской певицы Верки Сердючки, в сценическом образе которой выступает шоумен Андрей Данилко, в Днепре произошел неприятный инцидент. Одна из поклонниц творчества исполнительницы перебрала с алкоголем и вышла на сцену. Артистка быстро поставила пьяную зрительницу, начавшую использовать ненормативную лексику, на место, ведь в зале присутствовали дети.
Курьезный момент попал на видео одного из пользователей соцсети TikTok. Кроме того, что нетрезвая фанатка едва не сорвала музыкальное шоу, ее поведение помешало другим слушателям насладиться зрелищем и отдать звезде заранее подготовленные подарки.
"Ты напилась, да? Если ты сейчас будешь материться, ты выйдешь отсюда. Поняла? Ты выйдешь! Так не хорошо, дети сидят", – сказала женщине Верка Сердючка.
В конце разговора артистка порекомендовала зрительнице не игнорировать прием пищи во время употребления алкоголя, чтобы больше не находиться в подобном состоянии: "Закусывать надо. Есть и рыбка, и балочек. Можно же закусывать".
Неадекватное поведение фанатки возмутило не только исполнительницу. Девушка, которая присутствовала на мероприятии, подготовила Верке Сердючке картину и собиралась торжественно подарить ее исполнительнице во время концерта. Поклонница отметила: сначала все шло хорошо, рисунок оказался на сцене, однако артистка не успела его увидеть из-за пьяной поклонницы.
"Вчера на концерте Верки фанатка из Днепра материлась и оскорбляла артиста. Верка несколько раз попускала ее ссорила, а именно в этот момент на сцену передали мою работу. Как вы можете догадаться, было откровенно не к ней", – рассказала девушка в соцсетях.
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