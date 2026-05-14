Путинистка Надежда Бабкина предостерегла российских артистов от поездок на оккупированные территории: существует опасность

Российская эстрадная певица Надежда Бабкина, которая является ярой сторонницей террористической политики Кремля, выдала, что поддержка участников так называемой "СВО" является вопросом "внутреннего долга" ее коллег по сцене, однако не считает, что артисты обязаны посещать оккупированные территории Украины. Z-патриотка предупредила исполнителей из РФ, что такие поездки могут представлять серьезную опасность их жизни.

Видео дня

Об этом путинистка заявила в интервью одному из пропагандистских медиа. При этом Бабкина не избежала возможности расхвалить себя и заявить о сильном патриотизме, напомнив, что лично ездила к российским оккупантам с первых дней большой войны.

"Мы отправились практически сразу. Я считаю это, прежде всего, вопросом совести и внутреннего долга. Это наша история. И здесь важно вспомнить, через что прошли наши родители, бабушки и дедушки. Да, времена другие, страна была другой, но суть остается неизменной – поддержка людей, которые сейчас там", – сказала певица.

Надежда Бабкина отметила, что поездки на оккупированные территории требуют серьезной подготовки и соблюдения всех условий безопасности, поэтому резко "собраться и отправиться в путь" нельзя. Как пояснила путинистка, существует высокий фактор опасности, который не стоит игнорировать.

"Я не могу сказать, что все обязаны это делать (ездить на оккупированные территории. – Ред.). У каждого свой выбор и своя мера ответственности", – выдала Z-патриотка.

Встречи Бабкиной с оккупантами и циничные заявления об Украине

В 2023 году Надежде Бабкиной хватило совести и ума назвать уничтожение Мариуполя российскими захватчиками "неприятностью". Во время одного из интервью певица вспомнила поездку в оккупированный город, где встретилась с противниками путинского режима, и не постеснялась заявить: пропустила их нарекания на действия РФ мимо ушей и выдала бред о том, что россияне не виноваты в трагедии.

"У меня была встреча на улице перед мероприятием. Разговоры были разные. И приятные, и не очень. Всякое было. Люди из старшего поколения, которые знают, что такое война, обвиняли нас в том, что с ними сейчас происходит такая неприятность", – выдала путинистка.

Тогда же Бабкина поддержала пропагандистский нарратив о том, что Украина – якобы часть России, а украинцев назвала "негодяями", которые "напакостили" тем, что строят свое независимое государство.

Летом того же года Z-патриотка похвасталась отдыхом во временно оккупированном Крыму. Конечно же, полуостров она назвала российским и искренне порадовалась возможности провести там отпуск. Иронично, что в Крыму ярая фанатка кремлевского режима ела украинское национальное блюдо – вареники. Тогда она поделилась кадрами с трапезы, где была вымазана в сметане и масле, чем вызвала отвращение даже у россиян.

А вот в конце 2023-го Бабкину настигла карма за антиукраинскую позицию. Просто во время выступления перед оккупантами певице стало плохо. Как сообщали росмедиа, путинистка потеряла сознание во время произнесения "мотивационной" речи, поэтому ей пришлось вызвать скорую помощь. Позже, по просьбе PR-директора Бабкиной, эту информацию опровергли и написали, что той "просто стало нехорошо".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что путинист Охлобыстин из "Интернов" разочаровал россиян прогнозом об окончании войны и пообещал "подарки" украинским детям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!