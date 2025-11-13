Актер-путинист Иван Охлобыстин, известный своей несокрушимой верой в "великую Россию", разочаровал своих горячих сторонников на родине, заявив, что окончание "СВО" не принесет им никакого облегчения. Более того, активная фаза войны, которую назвали россияне завуалированно "основным процессом", будет длиться десятилетиями.

Видео дня

"Активная фаза может закончиться и в этом году, и в следующем. Но это ни к чему не приведет", – сказал он в эфире одного из ведущих пропагандистских радио.

Охлобыстин размечтался, что настоящая победа РФ наступит только тогда, когда "мир станет единым", а значит – ждать придется еще десятилетиями (в лучшем для россиян случае). Речь идет о том, чтобы Россия стала абсолютной империей и "проглотила" все страны в мире, похоже, вместе с США. По этой же концепции более 100 лет назад создали СССР.

В то же время "звезда" сериала "Интерны", который в свое время показывали на ведущих телеканалах Украины, решил пропиариться на собственной "помощи" детям на оккупированных территориях, пострадавших от российского вторжения. Вместе с такими же преданными режиму пропагандистами, как депутат Госдумы Дмитрий Певцов и директор московского цирка Эдгард Запашный, Охлобыстин читал "новогодние письма" от малышей с ВОТ.

Он решил доставить около 1 тысячи подарков на новогодние елки детям. Охлобыстин лично зачитал мечту 16-летнего Виктора Белоусова из Макеевки об "игровом ноутбуке" и пафосно заверил: "В общем не сомневаюсь, все будет".

Ранее OBOZ.UA писал, что звезда "Интернов" Охлобыстин получил подозрение от СБУ. 59-летний путинист участвует в пропагандистских мероприятиях, во время которых агитирует за войну РФ против Украины и призывает убивать граждан нашей страны.

