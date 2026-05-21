Кто из российских звезд решил стать политиками: Z-актер из "Бригады" и Анна Семенович, которая называет себя "угрозой" Украине

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
1,2 т.
Российские артисты, которые годами строили карьеру на телевидении и сцене, все активнее пытаются зайти в политику. Среди них – известный актер сериала "Бригада" Дмитрий Дюжев, который открыто поддерживает войну против Украины, и певица Анна Семенович, которая называла себя "угрозой для Украины" и "собственностью России".

Оба артиста уже заявили о политических амбициях и фактически пытаются превратить свою медийность в инструмент кремлевской пропаганды. OBOZ.UA расскажет, чем они опасны в политике.

Дмитрий Дюжев и поход в Госдуму

Актер Дмитрий Дюжев объявил, что будет участвовать в предвыборах "Единой России" для дальнейшего выдвижения в Госдуму. Он заявил в своих соцсетях, что идет в политику якобы "не ради славы", а из-за желания "говорить правду" (то есть пропаганду).

После начала полномасштабной войны он выступал на прокремлевских концертах, ездил на оккупированные территории Украины и публично прославлял российских военных.

В марте 2022 года во время концерта в честь аннексии Крыма актер со сцены призвал людей "славить Россию стоя". Позже он выступал во временно оккупированном Донецке, а также участвовал в пропагандистских акциях РФ.

За свою антиукраинскую деятельность Дюжев находится под санкциями Украины, Канады и Латвии. В 2023 году СНБО внес его в санкционный список за поддержку войны и участие в пропагандистских мероприятиях.

Семенович тоже захотела во власть

Политические амбиции появились и у певицы Анны Семенович. Артистка заявила, что может баллотироваться в Государственную думу от партии "Зеленые".

Впрочем, в Украине Семенович давно известна не музыкой, а своими скандальными заявлениями о войне и поддержкой российской армии.

"Вы знаете, я такая красивая женщина, что представляю угрозу для всех. Был забавный мем, что я – достояние России. Да, я женщина с такими формами и такими поступками, что я – достояние России, а значит – и угроза для Украины", – заявляла она в одном из интервью российским пропагандистским медиа.

После начала полномасштабной войны Семенович также оправдывала политику Кремля и критиковала российских артистов, которые выехали из страны. В 2022 году ее внесли в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Ранее OBOZ.UA писал, что путинистка Надежда Бабкина предостерегла российских артистов от поездок на оккупированные территории. При этом она не упустила возможности расхвалить себя и заявить о сильном патриотизме, напомнив, что лично ездила к российским оккупантам с первых дней большой войны.

