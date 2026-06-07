Потеря квартиры, смена имени и любовь с рок-легендой. Что произошло с секс-символом 90-х Кариной Плай

Певицу Карину Плай называли секс-символом украинской эстрады. Ее песни возглавляли хит-парады, а концерты собирали стадионы. Однако за яркими сценическими образами и громким успехом скрывалась совсем другая жизнь.

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После переезда из родного Львова в Киев певице пришлось пройти через бедность и борьбу за место под солнцем, потерю сбережений из-за квартирной аферы, тяжелую болезнь мамы, ради которой оставила столицу, а затем – пережить начало большой войны в больничной палате и увидеть, как российская ракета уничтожает место ее детства. В интервью OBOZ.UA певица откровенно рассказала, почему исчезла со сцены, как переживала удары судьбы и кто вернул веру в себя.

Карина Плай – сценический псевдоним певицы, которая в документах записана как Наталья Ягунова. Впрочем, артистка признается: никогда по-настоящему не чувствовала себя Натальей: "Имя – это энергетический сгусток, который подсознательно формирует восприятие человека. И тут дело не в эзотерике, а в обычной реакции психики на звучание слова. Поэтому имя становится своеобразным энергетическим отражением личности. Если же есть возможность выбирать, то почему бы не взять то, что близко? Тем более, что на Галичине, да и не только там, двойные имена – обычная практика".

На вопрос, когда почувствовала, что Карина Плай – больше чем псевдоним, певица говорит: "Когда узнала, что в мою честь люди называли дочерей – и такое случалось неоднократно. А это уже ответственность. И однажды я поняла: если забрать это имя, моя история будет неполной. Поэтому сегодня это гораздо больше, чем просто псевдоним". По словам Карины, никаких серьезных трудностей из-за разных имен не возникало: "Пока что проблем не было. Хотя иногда бывают забавные ситуации, когда в наградных письмах или благодарностях рядом с псевдонимом в скобках отмечают паспортное имя. Тогда это выглядит так, будто речь идет сразу о двух разных людях".

Карина Плай – из семьи музыкантов: мама была пианисткой, отец – саксофонистом. Бабушка – певица, заслуженная артистка Украины. Впрочем, в детстве Карина совсем не напоминала образцовую девочку, которая с ранних лет мечтает о сцене. Наоборот – признается, что имела скорее мальчишеский характер: "Родители предоставляли мне полную свободу. Я была очень самостоятельной: сама записывалась в кучу кружков – от балета, спорта, вышивки и музыки до кружка радиотехники. Могла подбить одноклассников на поход в кино во время уроков или даже устроить драку "за справедливость", но при этом хорошо училась, поэтому родителей в школу не вызывали. Не знаю, как они выдерживали почти ежедневные нашествия моих друзей, которые собирались у нас после школы. И до сих пор мысленно благодарю их за это".

Работать начала с 14 лет. Говорит, что ранняя самостоятельность дала ей больше, чем просто заработки: "Прежде всего это ответственность. А еще – свобода принимать решения. Я всегда рассчитывала только на себя. Когда нет готовых решений, начинаешь думать, искать возможности, придумывать что-то. Помню свой первый музыкальный конкурс. Я пела песню о капризной красавице, а денег на сценический образ не было. Тогда придумала сделать длинные волосы из пленки бобинного магнитофона: нарезала ее и пришила по кругу к шляпе. Надеваешь шляпу – имеешь косы чуть ли не до пояса, снимаешь – и волосы исчезают. Вот такой был креатив".

В Киев приехала фактически с несколькими десятками долларов в кармане, однако, несмотря на трудности, мыслей вернуться домой не возникало: "Да куда было возвращаться? В маленькую родительскую хрущевку, еще больше ограничивая пространство родителей? Нет. Я понимала, что уже взрослый человек, вопрос жилья и собственного будущего должна решать сама". Певица признается, что в начале карьеры приходилось считать каждую копейку: "После переезда в Киев запись моего второго альбома и аранжировки удалось сделать фактически в кредит. Об этом договорился менеджер. Я всегда говорю: работа человека, который берет на себя организационные вопросы – менеджера, директора или продюсера – не просто важна, а чрезвычайно важна. Уметь убедить, найти нужных людей, ресурсы – это талант. Именно такой человек держит позади черную декорацию, на фоне которой звезда может ярко сиять".

По словам певицы, они с менеджером работали как команда: каждый отвечал за свою часть дела и выкладывался на полную. Впрочем, романтики в жизни молодой артистки было значительно меньше, чем может показаться со стороны: "Когда ты приезжаешь в большой город, живешь на съемной квартире на окраине, а твоя карьера только начинается, бывает очень непросто. Помню моменты, когда думала: вот у меня есть пять картофелин. Как бы так их приготовить, чтобы хватило и на суп, и еще на какое-то блюдо. Но ничего – выжила. Музыка – очень ревнивая дама. Она требует полной самоотдачи".

Несмотря на популярность, много концертов и статус одной из самых ярких певиц 1990-х, Карина Плай говорит, что никогда не было момента, когда проснулась бы с мыслью: "Все, стала звездой": "Такого дня не было. Впервые я поняла, что стала известной, когда мои песни начали занимать первые места в хит-параде на радио "Проминь". Тогда это был главный радиоканал страны. Но даже после своего первого Гран-при совсем не чувствовала себя звездой. Наоборот – казалось, что теперь надо еще больше работать. Ощущение, что сделала что-то ценное, появилось, когда моя песня "Старик" победила в радиоконкурсе, где соревновались композиции со всего тогдашнего СНГ. А еще позже – когда люди начали петь ее вместе со мной на концертах, даже стадион подхватывал".

Карину Плай в свое время называли секс-символом украинской сцены. Однако сама певица говорит, что этот статус воспринимала с удивлением: "Мне кажется, что такого не было, чтобы люди обращали внимание прежде всего на мою внешность. Я вообще никогда не считала себя секс-символом. Воспринимала себя как музыканта, композитора, автора песен. Какой там секс-символ? Наоборот, как и многие женщины, находила в себе недостатки: переживала, что недостаточно красивая, недостаточно высокая, недостаточно идеальная. Но, видите, люди сами решили, как меня воспринимать" (смеется).

Как признается певица, за красивой картинкой шоу-бизнеса часто стоит совсем другая жизнь: "Бывало всякое. Аранжировки, записи, клипы, сценические костюмы, музыканты, балет, постановки, реклама, фотосессии – все это стоит очень дорого. Зритель часто видит только результат, но не догадывается, сколько людей и ресурсов стоит за несколькими минутами на сцене. Когда все расходы берет на себя продюсерская компания, на первых порах это выглядит привлекательно. Но потом артист вынужден все это отрабатывать и часто попадает в зависимость. Я видела, как некоторые коллеги буквально выгорали из-за таких обязательств. Популярность есть, а свободы нет. Иногда человек остается только с известным именем и большими долгами. Поэтому всегда понимала: хочу быть независимой".

Впрочем, трудности в шоу-бизнесе были связаны не только с деньгами. Сказывалась и конкуренция, и чьи-то амбиции, и обычная человеческая зависть. Порой неприятности случались прямо перед выходом на сцену. Одну из таких историй в свое время рассказывал бывший продюсер певицы: перед самым выступлением кто-то намеренно порвал Карине колготки, хотя через несколько минут она должна была выйти к зрителям в короткой юбке. "Да, было и такое, – говорит певица. – Но любую проблему можно превратить в "фишку". Берешь то, что есть под рукой, и прямо на месте рисуешь вокруг дырки цветок или узор. И вот уже не досадная неожиданность, а якобы специальный замысел. Как говорится: "Я художник – я так вижу". На самом деле такие ситуации случаются, а главное – не паниковать и сохранять холодную голову".

Впрочем, за кулисами случались не только досадные истории. Некоторые моменты Карина вспоминает с улыбкой: "Часто происходят интересные вещи – артисты же творческие личности. Чего стоят только так называемые зеленые выступления. Так называют финальный концерт тура, когда артисты, музыканты и вся команда начинают разыгрывать друг друга. Могут включить не ту фонограмму, не в том месте или вообще неожиданную музыку. Бывает, что не работает микрофон или вместо балета артиста на сцену выходят переодетые танцовщики другого коллектива, которые подготовили какую-то пародию. Меняют реквизит на смешной, придумывают такое, что и представить трудно. Но есть главное правило: зритель не должен пострадать".

Одним из самых болезненных ударов в киевской жизни Карины Плай стала история со строительной аферой "Элита-Центр". Певица была среди тех, кто потерял средства, инвестировав в жилье: "Не буду лукавить: те деньги я собирала буквально по крупице. Экономила на многих вещах, потому что всегда считала, что сначала нужно решить вопрос жилья, а уже потом думать о каких-то радостях жизни. Застройщика и объект выбирала минимум полгода. Все проверяла, узнавала, сравнивала, советовалась со специалистами. Казалось, что все надежно. Но, к сожалению, произошло иначе".

"Среди обманутых были люди, которые продали собственное жилье или залезли в кредиты, чтобы купить квартиру в "Элита-Центре", – продолжает певица. – Для них ситуация была просто катастрофической. Некоторым удалось что-то вернуть, но таких было очень мало. Я к этому числу не принадлежала. Самое абсурдное, что и сегодня, спустя почти 20 лет, иногда приходят какие-то официальные письма и отписки. Все прекрасно понимают, что это просто формальность".

Сейчас она вспоминает тот период спокойнее, хотя признает: пережить потерю было непросто: "Конечно, было больно. Но, пожалуй, еще больше – странно. Я долго не могла поверить, что такое вообще возможно. Все ждала, что ситуация как-то разрешится. Но в конце концов сказала себе: "Ничего. Руки и ноги целы, голова на месте – а это самое главное. Остальное будет". Хотя неопределенность – это самое тяжелое. Когда не знаешь, что будет завтра. Когда есть незакрытые бытовые вопросы, которые "висят". Такие вещи забирают силы у любого человека. Я проходила моменты, когда приходилось начинать все с нуля, когда не понимала, что дальше. Именно тогда осознала простую вещь: единственный человек, который останется с тобой до последнего вздоха, – это ты сама. Когда-то мне казалось, что сила – это когда рядом есть кто-то, кто поддержит. Но жизнь научила другому. Сила – это когда даже в полной тишине ты находишь в себе причину не сдаться".

В 2014 году Карина Плай вернулась из Киева во Львов. Причиной стали тяжелые обстоятельства в семье: "Я узнала, что мама больна онкологией. Это была фактически последняя стадия, но она ничего мне не говорила, не хотела волновать. Конечно, я сразу все оставила в Киеве и поехала к ней. А когда вернулась во Львов, оказалось, что и моя бабушка, которой было уже под 90 лет, почти не встает с постели. Отец также нуждался в помощи и заботе. Так случилось, что все наложилось одно на другое. Больницы, реанимации, химиотерапии, постоянная боль, которая не прекращается ни днем, ни ночью... Я никогда и никому не пожелаю пройти через такое. Это очень тяжело. Где брались силы? Честно говоря, не знаю. Видимо, Бог помогал. Люди – соседи, друзья, родные, врачи. Иногда обстоятельства складываются так, что рассчитывать особо не на кого. Наоборот – рассчитывают на тебя. И тогда выбора нет. Ты делаешь то, что должен делать день за днем".

Так случилось, что начало полномасштабного вторжения Карина Плай встретила тоже в больнице: "Было еще темно, когда позвонила подруга и сказала, что началась война. Честно говоря, я чувствовала, что это произойдет. Потом были те самые первые часы: 20 литров бензина на машину, покупка продуктов длительного хранения, тревожный чемодан. Но уезжать из Львова не собиралась. Под вечер у очень дорогого мне человека открылось опасное внутреннее кровотечение. Скорая помощь, больница, срочные обследования... Следующие 8-10 дней практически жила там. Все смешалось в одну тревогу: угроза войны, угроза болезни, сирены, перепуганные люди, растерянные врачи. Именно в такие моменты особенно остро понимаешь, насколько хрупок твой мир и как быстро все может измениться".

Певица говорит, что с начала большой войны сознательно отказалась от многих вещей – празднований, дорогих покупок и отдыха: "Ну а как иначе? Самое малое, что мы можем сделать для тех, кто нас защищает, – поддержать их и быть солидарными. Мне сложно покупать что-то для себя, когда знаю, что в этот самый момент военные сидят в окопах под дождем и обстрелами, вдали от семей, или проходят лечение в госпиталях. Я не сравниваю свои трудности с их трудностями – это невозможно. И еще: когда полстраны плачет, а полстраны скачет, то это не человечность, это – даже не знаю, как назвать – трэш!".

Одна из самых близких подруг артистки находится на фронте: "Мы дружим более 35 лет. Она снимала мне клипы, писала песни, мы вместе переживали сложные периоды жизни. Буквально вчера общались, и я еле сдержала слезы. Очень скучаю по ней и очень волнуюсь. Честно говоря, даже лишний раз боюсь звонить, чтобы ненароком не отвлечь в неподходящий момент. Она знает, что я мысленно рядом каждый день. Это абсолютно героический человек. Талантливый, светлый душой, сильный и храбрый. Я понимаю, насколько ей тяжело, потому что то, через что она прошла, выдержит далеко не каждый".

Война тоже коснулась певицы. В 2024 году во время российской атаки взрывная волна повредила ее дом во Львове: "Пришлось менять окна. Но это было самое малое из того, что произошло. Примерно в 200 метрах от моего дома выгорела школа, где я училась, а жилой дом был полностью разрушен. Погибли люди... Вспоминаю, как только смогла, сразу пошла туда. То, что увидела, было страшным. Улица, тротуары, дорога – все усыпано осколками стекла. Изуродованные дома. Казалось, что я иду по осколкам своей жизни. Детства, где каждое воспоминание сожгли, разрушили, уничтожили грязными руками. Это ужасное ощущение, я плакала".

Несмотря на то, что о личной жизни Карина Плай говорит нечасто, в разговоре с нами рассказала, что рядом есть любимый: "Да, есть человек, который для меня больше, чем друг, больше, чем любимый, и больше, чем творческий партнер. Это человек, который вернул мне веру в себя тогда, когда я почти опустила руки, поддержал в один из самых тяжелых периодов жизни, помог снова научиться улыбаться. Мы вместе много лет. Вместе создаем музыку, работаем над общим проектом, учимся друг у друга. Нас объединяет главное – преданность музыке. Мы оба буквально живем ею".

Избранником певицы является фронтмен группы "Галактика" Слава Синчук: "Как коллегу и как человека я бесконечно его уважаю. А учитывая, что я еще тот критик, это о многом говорит. Его часто называют рок-легендой. Мы познакомились на одном из его концертов, а общались на профессиональной волне. Так все и началось". При этом о своем взрослом сыне артистка принципиально не говорит публично. По ее словами, это договоренность: "Я давно пообещала ему, что не буду рассказывать о нем в интервью. Это его позиция, и я ее уважаю. Мой сын – абсолютно непубличный человек и просил меня ничего в этом не менять. Поэтому так будет и в дальнейшем".

Сейчас большую часть времени артистка живет во Львове, но часто бывает в Киеве. Сейчас больше сосредоточена на работе за кулисами музыкальной индустрии: "У меня есть несколько проектов, для которых пишу музыку, тексты, делаю аранжировки, занимаюсь музыкальным продюсированием. Это и есть моя основная деятельность. Мне трудно сказать, я сегодня счастливее или нет. Это совершенно разные состояния. Тогда были молодость, драйв, бешеный ритм жизни, большие амбиции. Сейчас – опыт, другое понимание людей и мира. Сравнивать это невозможно. Я никогда не жалела о своем выборе стать публичным человеком. Хотя были моменты, когда понимала, что за популярность приходится платить частью личной жизни. Известность открывает много дверей, но в то же время забирает право быть просто человеком. Тебя узнают, оценивают, обсуждают даже тогда, когда этого не хочешь. Но все равно это слишком малая цена за любовь людей. Если бы мне снова пришлось выбирать путь, я бы так же выбрала сцену".

На вопрос о жизненных уроках, Карина говорит: "Самый дешевый урок, который я усвоила, – это урок о страхе, сомнениях и неосторожности. Каждый раз, когда человек не решается сделать шаг из-за страха, он расплачивается за это годами упущенных возможностей. За каждый день неуверенности в себе я платила собственным временем. А время – самый дорогой ресурс, который невозможно вернуть. А самым ценным для меня стал урок не завидовать чужой судьбе. Мы часто видим чужой успех, но почти никогда не знаем, какую цену человек за него заплатил. На самом деле каждый человек проходит свою дорогу, и сравнивать ее с чужой нет никакого смысла. Это понимание сохранило мне много сил".

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