Пугачева публично обратилась к своим врагам и призналась, за что им благодарна

76-й день рождения российской певицы Аллы Пугачевой стал не просто личным праздником, а поводом для искреннего и эмоционального обращения ко всем – и близким, и поклонникам, и даже недоброжелателям. Легендарная артистка, которая уже более полувека остается иконой эстрады, в этом году праздновала в Греции, где в окружении друзей из разных стран устроила яркое, душевное событие.

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Этот момент, по словам самой Пугачевой в Instagram, получился теплым и незабываемым, во многом благодаря тем, кто помог в организации вечера, а также греческим артистам, подарившим ей настоящее эмоциональное шоу.

"Дорогие мои друзья, все, кто приехали из разных стран ко мне. Все, кто организовывал, помогали мне организовать этот день рождения. Спасибо вам, это было прекрасно, круто. Благодарю греческих артистов и музыкантов, которые сделали этот праздник просто незабываемым. Спасибо за поздравления. Чем больше мне лет, тем больше поздравлений приходит", – обратилась певица.

Отдельную благодарность она выразила своим поклонникам, которые продолжают посылать сотни сообщений, поздравлений и теплых слов в ее адрес. Но больше удивило, что Алла Борисовна не обошла и тех, кто критикует или недолюбливает ее – к ним она обратилась с неожиданной благодарностью.

"Благодарю всех моих поклонников и врагов. Вы мне позволяете жизнь разрисовать разными красками. А я, конечно, внутренний художник. И эта картина меняется постоянно. Мне очень интересно, как жизнь ее дальше нарисует", – сказала артистка.

Ранее OBOZ.UA писал, что Галкин нежно обратился к жене в день рождения, а она эмоционально ответила: как выглядит Алла Пугачева в 76 лет без макияжа.

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