'Проснись, планета!' Участник Нацотбора на Евровидение-2023 растрогал игрой на скрипке на терриконах Донбасса

Участник Нацотбора на Евровидение-2023 Моисей Бондаренко, который с начала полномасштабного вторжения служит в ВСУ, растрогал сеть новым видео. В ролике 24-летний скрипач проникновенно играет композицию "Everybody knows", которая переводится как "Все знают".

Хитовый трек в исполнении военнослужащего зазвучал по-новому. В частности, из-за картинки: Бондаренко играет на скрипке среди заснеженных донбасских терриконов. Видео музыкант выложил на своей Instagram-странице.

В комментариях эмоциями поделились не только украинцы, но и иностранцы:

"Да, ВСЕ ЗНАЮТ.... да мало кто хоть что-то делает... проснись, планета! Моисей, Вы как всегда невероятный! Берегите себя, ангела телохранителя Вам за спину!!!"

"Как красиво и как больно".

"Вплоть до мурашек. Берегите себя для будущих выступлений".

"Спасибо за вашу небесно-прекрасную музыку, которая дарит мне покой".

"Так пронзительно и сердечно!".

Напомним, Моисей Бондаренко принимал участие в Национальном отборе на песенный конкурс Евровидение-2023. Там он исполнил авторскую композицию "Im Not Alone". Однако шанс представлять Украину на международной арене получила группа TVORCHI с песней "Heart of Steel".

