'Они борются за нашу свободу': лидер культовой группы U2 Боно на концерте в Лас-Вегасе призвал США помогать Украине. Видео

Легендарная рок-группа из Ирландии U2 дала концерт в Лас-Вегасе, США. Фронтмен коллектива Боно, который с первых дней полномасштабного вторжения активно поддерживает Украину в войне с РФ, во время выступления обратился к публике и непосредственно властям США с призывом "предоставить украинцам все, в чем они нуждаются".

Боно напомнил, что уже совсем скоро – 24 февраля 2024-го – полномасштабной террористической войне в Украине исполнится два года. Рокер отметил, что сегодня украинцы борются за свободу всего мира и если прекратить помогать, то агрессия России захватит следующие страны. Соответствующее видео с концерта было обнародовано в Telegram-канале фандрейзинговой платформы United 24.

Так, со сцены Боно произнес: "Америка, ты такая щедрая! Но дадим этим людям все, в чем они нуждаются. Потому что они борются за нашу свободу, а не только за свою. На следующей неделе будет два года, как Путин вторгся в Украину, пытаясь уничтожить тяжело полученную свободу 41 миллиона человек. Следующими могут быть Польша, Литва, Восточная Германия. Кто знает, куда дальше этот человек может пойти. Или не пойти", – высказался Боно.

Рокер добавил, какой большой ценой украинский народ добивается своей свободы и элементарного права на существование, поэтому призвал не медлить с поддержкой.

"Для этих людей "свобода" – это не просто слово из песни. Для этих людей "свобода" – самое важное слово в мире. Настолько важное, что украинцы бьются и гибнут за него", – добавил музыкант.

Напомним, в начале мая 2022 года легендарная рок-группа приезжала в Киев, чтобы поддержать украинцев в войне против России. Музыканты выступили для жителей столицы прямо в метро на станции "Хрещатик".

После импровизированного концерта Боно посетил полуразрушенную Бучу. Там артист встретился с настоятелем Храма святого апостола Андрея Первозванного, который рассказал ему о зверствах российских оккупантов в городе.

Как писал OBOZ.UA ранее, Боно написал стихотворение, посвященное Дню святого Патрика, в котором назвал Путина психопатом, а президента Украины Владимира Зеленского – святым. Произведение автора зачитала спикер на ежегодном обеде "Друзья Ирландии" в Капитолии.

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