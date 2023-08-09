Прошли через боль, но не сломались: как сложилась судьба знаменитых красавиц, которых облили кислотой. Фото

Женская зависть, мужская ревность или просто несчастный случай – причины, из-за которых некоторым женщинам пришлось навсегда распрощаться со своей внешней красотой. Случилось это из-за серной кислоты, которую выплеснули им в лицо и на тело. Однако любовь к жизни и внутренняя красота помогли им преодолеть все трудности и, несмотря ни на что, встретить свою вторую половинку, построить успешную карьеру, а также стать вдохновляющим примером для многих людей, которые не могут принять себя.

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OBOZREVATEL решил рассказать истории знаменитых красавиц, которых облили кислотой. О том, как их изменила трагедия, и как сложилась их судьба – читайте в нашем материале.

Кэти Пайпер

Кэти Пайпер была успешной фотомоделью и журналисткой в Англии. Ее жизнь изменилась после знакомства с 33-летним Дэниелом Линчем. Пара начала общаться в Интернете, но их переписка быстро переросла в чувства и отношения. Однако мужчина оказался психически неуравновешенным. За ним все чаще наблюдались вспышки гнева, которые перерастали в настоящие приступы. Кэти это пугало, поэтому она решила порвать с бойфрендом. Линчу это, мягко говоря, не понравилось: сначала он запер девушку в квартире, избил и изнасиловал ее, а на следующий день его подельник Стэфан Сильвестр плеснул в лицо красавице серной кислотой.

Пайпер после случившегося перенесла множество операций на лице, но зрение в левом глазу ей восстановить так и не удалось. Несмотря на это, девушка не опустила руки. Она стала блогером, и сейчас за ней следит больше миллиона человек в Instagram. Кэти также написала книгу "Красота", которая стала бестселлером во многих странах. Реализовала себя женщина и как любящая супруга и мама двоих детей.

Дана Вулин

История австралийки Даны Вулин в 2012 году всколыхнула весь мир. Она пострадала от рук женщины, которая заметила, как блондинка разговаривает с ее мужем. Ревнивица обвинила Дану в соблазнении ее избранница, а через несколько дней со своей подругой ворвалась в дом к "сопернице", облила ее горючей смесью и подожгла.

Австралийка получила 64% ожогов тела третьей степени и перенесла около 200 косметических операций. Сейчас она также ведет свой блог, за которым следит около 35 тысяч человек, а еще открыла собственный косметологический центр, в котором помогает девушкам становиться еще красивее.

Лакшми Агарвал

Индианка Лакшми Агарвал была настоящей красавицей, за которой бегали все мальчишки в школе и не только. В 15-летнюю девушку влюбился 32-летний брат ее одноклассника и позвал замуж. Лакшми отказала, за что обиженный мужчина решил жестоко отомстить, облив ее кислотой. После этого юная красавица 10 недель провела в больнице. Врачи были вынуждены снять с её лица всю кожу, что полностью изменило её внешность. После этого Агарвал еще восемь лет практически не выходила из дома, она не заводила друзей и не могла устроиться на работу.

Однако жизнь девушки изменилась, когда она познакомилась с другими такими же жертвами. Среди них был журналист, который проводит кампанию против кислотных атак, Алока Дикшита. Он стал мужем Лакшми, которому она родила дочь. Сейчас индианка помогает обрести счастье другим людям, пережившим такое же горе, что и она. Кроме того, Лакшми снимается в рекламе отечественных брендов, демонстрируя всему миру, что красота может быть разной.

Лалита Бен Банси

В 2012 году молодая девушка из Индии поссорилась с кузеном на свадьбе брата. Она дала своему оппоненту в конфликте пощечину, на что юноша очень обиделся. За две недели до свадьбы самой Лалиты он облил обидчицу кислотой. Впоследствии девушка перенесла 17 операций для восстановления своего внешнего вида. Физические страдания сопровождались тем, что возлюбленный девушки не принял ее изменений и отказался жениться.

Индианка уже никогда и не думала вновь обрести счастье и выйти замуж, однако у судьбы были совершенно другие планы. Однажды девушка ошиблась номером и позвонила не тому парню, который буквально влюбился в голос своей собеседницы. Он сам перезвонил Лалите и предложил познакомиться поближе. Девушка призналась, что является жертвой кислотной атаки, но молодого человека это нисколько не смутило. Этот случайный телефонный разговор привел к громкой и роскошной свадьбе, на которой присутствовали даже звезды Болливуда.

Турия Питт

А вот австралийка Турия Питт пострадала не от человеческих рук, а от мощного стихийного бедствия. В 2011 году она стала жертвой масштабного степного пожара. Тело девушки сильно пострадало: 64% его поверхности было обожжено. Однако врачи и вовсе сомневались, что Турии удастся выжить с такими травмами. Впрочем, несмотря на неутешительные прогнозы, Питт не сдалась. Она потеряла восемь пальцев, провела два года в больнице, перенесла более сотни операций, но не потеряла веру в жизнь.

Важной опорой все это время для девушки оставался Майкл, который был ее бойфрендом еще со школьных лет. Сегодня Питт наслаждается активным образом жизни: занимается велоспортом и серфингом, работает и помогает тем, кто пережил подобные пожары. В 2015 году она вышла замуж за Майкла, а в 2017-м у них родился сын.

Как писал OBOZREVATEL ранее, популярная украинская певица и бандуристка KRUTЬ впервые рассказала, как в 8 лет опрокинула на себя порцию кипятка и заработала ожоги 3-4 степени. Шрамы остались на теле исполнительницы на всю жизнь. Долгое время она не могла принять их, а потому тщательно скрывала. Однако звезда решилась показать свое тело фанам.

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