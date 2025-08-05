'Происходит безумие': внебрачная дочь Путина рассказала, что произошло с ней после разоблачения, и обратилась к подписчикам

Луиза Розова, которую называют внебрачной дочерью российского диктатора Владимира Путина, начала получать много негативных сообщений после сенсационного заявления, где раскритиковала поступки отца. По словам девушки, ей приписывают причастность к современным политическим процессам, что, вероятно, связаны с деятельностью главы Кремля.

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Розова призвала подписчиков больше не писать ей и подчеркнула, что не собирается ничего комментировать. Об этом она сообщила на личной странице в Instagram.

"Какое-то безумие происходит сейчас. Хватит писать мне. Я не имею никакого отношения к политике. Я не имею никакого отношения к ситуации в мире. Я ничего не буду комментировать из того, что мне пишут сейчас. Спасибо за внимание!" – заявила девушка.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, Луиза Розова столкнулась с волной хейта и обвинениями в причастности к преступной деятельности родственников, поэтому закрыла свою страницу в Instagram. Долгое время девушка была вынуждена жить "в тени" из-за ненависти со стороны других. Она переехала в Париж, где получила художественное образование, а сейчас работает диджеем и модельером.

Достаточно долго Розова молчала о своей жизни после побега из страны-агрессора. Однако недавно в личном Telegram-канале она заявила, что в конце концов может "показать свое лицо миру", более того, заговорила о террористической деятельности Путина, хотя не указывала его имени.

"Так замечательно снова показать миру свое лицо. Это ежедневно напоминает мне, кем я родилась и кто разрушил мою жизнь. Человек, который забрал миллионы жизней и разрушил мою", – написала девушка.

Заметим, что Луизу Розову считают третьей дочерью Владимира Путина. Согласно расследованию российского издания "Проект", она, вероятно, является общим ребенком главы Кремля и Светланы Кривоногих. Черты лица девушки и российского диктатора совпадают более чем на 70%. Интересно, что в свидетельстве о рождении Луизы отец не указан, однако ее отчество – Владимировна.

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