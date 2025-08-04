Луиза Розова, которую считают внебрачной дочерью российского диктатора Владимира Путина, впервые публично высказалась о своей жизни после побега из России. Девушка заявила, что ее существование разрушено из-за поступков отца, который, по ее словам, "унес миллионы жизней".

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Об этом сообщила немецкая газета Bild, журналист которого был добавлен в Telegram-канал Розовой. 21-летняя девушка, рожденная в Санкт-Петербурге в 2003 году, призналась, что теперь может "показать свое лицо миру", ведь раньше была вынуждена жить в тени из-за ненависти, которая свалилась на нее после начала войны против Украины.

Бегство из России и жизнь в Париже

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Розова закрыла свой популярный Instagram-аккаунт из-за волны негативных комментариев и обвинений в соучастии в преступлениях семьи. Она написала, что не может отвечать за действия родственников, которые даже не способны ее выслушать.

"Отвечаю ли я за поступки своей семьи? Я действительно несу ответственность за поступки своей семьи, которая даже не может меня услышать?" – рассказала Розова о своей ситуации.

В марте 2022 года дочь Путина написала, что не может описать "огромную степень сочувствия к Украине", которую испытывает, но также любит Россию и русских.

"Я также люблю и уважаю Россию и ее народ. Я ненавижу боль, я ненавижу страдания, я ненавижу смерть, я ненавижу войну... пусть все это знают", – написала она.

Сейчас девушка живет в Париже, где получила художественное образование, работает диджеем и модельером. Она призналась, что не может свободно посещать родной Петербург из-за страха и давления.

Кто такая Луиза Розова

Розову называют третьей дочерью Путина. По данным расследования российского издания "Проект", она вероятно является ребенком диктатора и Светланы Кривоногих. Эксперты установили, что черты лица Розовой и главы Кремля совпадают более чем на 70%.

В ее свидетельстве о рождении отец не указан, однако отчество указано – Владимировна. Ранее она осуждала войну в Украине в Instagram, а сейчас критикует роскошный образ жизни российской элиты в своем Telegram-канале.

Как сообщал OBOZ.UA, младшая дочь Путина, Екатерина Тихонова, совершила путешествие в Мюнхен, где сделала популярную среди звезд "вампирскую подтяжку лица", которую использует американская телезвезда и модель Ким Кардашьян. Пока женщина спокойно "наводила красоту", ее отец отдавал приказы проливать кровь украинцев.

Кроме этого, Тихонова влюбилась в мужчину, который проживает в Германии, Игоря Зеленского. Он до апреля 2022 года возглавлял Баварский государственный балет. Чтобы увидеть его, наследница диктатора выбрасывала около 40 тысяч евро на одно свидание. Дорога в "загнивающую", как говорят кремлевские пропагандисты, Европу была похожа на спецоперацию с участием целой армии охранников из спецслужб.

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