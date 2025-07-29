Крестница Путина Собчак стала посмешищем после встречи с Уиллом Смитом: что сделал актер

Российская телеведущая Ксения Собчак, известная своей близостью к кремлевской политической верхушке – диктатора Владимира Путина, попала в курьезную ситуацию во время семейного отдыха на итальянском курорте Форте-дей-Марми. Отдыхая вместе с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном, журналистка попыталась привлечь внимание голливудской звезды Уилла Смита – однако ее попытка обернулась публичным конфузом.

Видео дня

Не теряя времени, она достала телефон и начала снимать актера, одновременно выкрикивая ему что-то вроде признания в любви и надеясь на хотя бы короткий контакт. Однако звезда "Людей в черном" отреагировал не так, как надеялась Собчак. Уилл Смит полностью проигнорировал россиянку: не оглянулся, не улыбнулся, не сказал ни слова. На видео, которое Собчак выложила в Instagram, видно, как актер просто проходит мимо, не уделив ей никакого внимания.

Этот момент сразу вызвал волну комментариев – и со стороны ее подписчиков, и в российских Telegram-каналах и пабликах. Многие откровенно насмехались над неудачной "встречей", превратив ее в мем и шутя о "самом коротком интервью в карьере Собчак".

"Интересно, что почувствовала Ксения, когда Уилл Смит никак не отреагировал на ее признание в любви".

"Меня удивляет, почему не в России?"

"Чего она в Европу прется все время?"

"Почему не в Сочи? Да и в Ялту можно? Все же не то..."

"Отдыхать надо в России, непатриотично вообще. Показать пример всем людям!"

Особенно активно тему подхватили Telegram-каналы, которые с сарказмом комментировали ситуацию. "Уилл Смит сбежал от Ксении Собчак", "Самое короткое интервью в карьере Ксении Собчак" – такими заголовками пестрят сообщения. Хотя сама телеведущая никак не прокомментировала равнодушие со стороны Смита, видео осталось в ее профиле, вероятно, как попытка сыграть на самоиронии.

Ранее OBOZ.UA писал, что Собчак, которая называет себя "оппозиционеркой", оправдала террор оккупантов и призналась им в любви. Во время обострения вооруженного конфликта в Израиле после того, как палестинские боевики ХАМАС атаковали мирные города, пропагандистка пожелала победы России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!