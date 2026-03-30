Продюсер 'Орла и Решки' хамовито отреагировала на скандал с русским языком: этот продукт только для людей со вкусом

Продюсер Нателла Крапивина резко отреагировала на языковой скандал вокруг ее проекта "Орла и Решки" и фактически отвергла претензии украинской аудитории. Ее заявление прозвучало после волны критики из-за использования русского языка в официальных соцсетях шоу.

Видео дня

Спор возник на фоне перезапуска проекта с новым форматом "Орел и Решка. По блату", где, по данным авторов, участие в программе можно приобрести за 100 тысяч евро. При этом коммуникация в Instagram шоу начала вестись исключительно на русском, что вызвало возмущение среди украинских пользователей и публичных лиц. В частности, свое мнение в Threads высказывала общественный деятель и блогер Елена Мандзюк, которая также опубликовала ответ Крапивины на хейт украинцев.

"Этот продукт к вам никакого отношения не имеет. Он сделан для людей с хорошим вкусом. И, кстати, все выпуски просто на языке оригинала. Перевод доступен в настройках", – написала Крапивина.

Тогда Елена Мандзюк отреагировала на заявление продюсера. Она отметила, что команда проекта игнорирует украинский язык и предлагает пользователям пользоваться переводчиком. В своей заметке общественный деятель резко раскритиковала позицию продюсера и призвала не продвигать подобный контент в Украине.

"Есть ответ от продюсера. Если коротко, они все клали на украинский язык, а именно, "если вам не нравится вся московитая коммуникация на официальной странице, то пользуйтесь переводчиком". И еще, по словам Нателлы Крапивиной, русское дерьмо только для людей со вкусом. Ну так сами его и ешьте, а не тащите в Украину", – возмутилась Мандзюк.

В комментариях пользователи также начали обсуждать деятельность Крапивиной. В частности, напоминают об активном сотрудничестве с российским рынком и проживании за пределами Украины – в Латвии. В сети вспомнили и ее старое сообщение от 26 февраля 2022 года, где она называла себя "патриоткой и России, и Украины" и на тот момент находилась в Москве.

В то же время известно, что после публичного осуждения войны РФ против Украины Крапивину лишили российского гражданства. В МВД России заявили, что причиной стало якобы неполное оформление документов в прошлом, из-за чего ее паспорт признали недействительным.

Ранее на языковую политику "Орла и Решки" обратила внимание и журналистка Ukraїner Юлия Тимошенко. Она напомнила, что перезапуск шоу происходит на русском языке, несмотря на украинское происхождение проекта, и поставила под сомнение целевую аудиторию такого продукта.

На этом фоне высказался и бывший ведущий проекта Андрей Бедняков, которого в сети "приплели" к скандалу. Он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к ведению официальных страниц шоу и решений его продюсеров, подчеркнув, что его личные соцсети ведутся на украинском языке.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, вскоре после объявления о перезапуске "Орла и Решки" у украинцев сразу появился вопрос: на какую аудиторию это рассчитано и почему коммуникация ведется на языке страны-агрессора. Позже новый формат шоу раскритиковали и известные журналисты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!