Мобильные тарифы вырастут: какой оператор существенно повысит цены для украинцев 2 апреля в 00:00

Мобильный оператор lifecell планирует повысить стоимость ряда своих архивных тарифов. Подорожание будет существенным – на 75-110 грн. Произойти же оно должно уже 2 апреля.

Об этом сообщили в техническом сообществе рынка телекоммуникаций "MZU - Мобильная Связь Украины". Там отметили: рост цен зацепит сразу 4 тарифных предложения.

В то же время, подчеркивается, в большинстве тарифов будет изменена не только стандартная цена, но и стоимость предложения, если номер идентифицирован или персонифицирован, а также если номер перенесен в lifecell. При этом размер таких изменений будет варьироваться.

Какие тарифы lifecell подорожают со 2 апреля

"Просто Лайф".

Стандартная цена вырастет с 210 до 320 грн/4 недели. Таким образом, подорожание составит 110 грн.

Для идентифицированных или персонифицированных номеров подорожание составит 90 грн – цены вырастут со 180 до 270 грн/4 недели. А для тех, абонентов, у кого номер перенесен в lifecell – 80 грн, со 120 до 200 грн/4 недели.

"Свободный Лайф".

Стандартная цена вырастет с 425 до 500 грн/4 недели. Таким образом, подорожание составит 75 грн.

Для идентифицированных или персонифицированных номеров подорожание также составит 75 грн – цены вырастут с 375 до 450 грн/4 недели. А для тех, абонентов, у кого номер перенесен в lifecell – 60 грн, с 240 до 300 грн/4 недели.

"Смарт Лайф".

Стандартная цена вырастет с 300 до 400 грн/4 недели. Таким образом, подорожание составит 100 грн.

Для идентифицированных или персонифицированных номеров подорожание также составит 100 грн – цены вырастут с 250 до 350 грн/4 недели. А для тех, абонентов, у кого номер перенесен в lifecell – 110 грн, со 160 до 270 грн/4 недели.

"Жара Лайт".

В этом предложении ожидается только рост рост стандартной стоимости – со 195 до 275 грн/4 недели. Таким образом, новая цена будет превышать текущую на 80 грн.

Не первое повышение тарифов

В то же время отметим: запланированное повышение тарифов станет для lifecell уже 2-м за последнее время. До этого – с 18 февраля – оператор изменил стоимость своих тарифов "Макси" и "Мега".

В частности, для тарифа "Мега" стандартная стоимость увеличилась на 50 грн – до 550 грн за 4 недели. А для тарифа "Макси" – 80 грн, до 270 грн/4 недели.

Впрочем, изменения затронули только новых абонентов. Тех же, кто начал пользоваться услугами этих предложений до указанного срока, подорожание не зацепит.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в феврале 2026 года украинцы провели 86 929 переносов мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты "Киевстара".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!